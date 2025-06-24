Майже 37 мільйонів євро на супутниковий зв’язок для Сил оборони залучили Міноборони та НАТО

Міністерство оборони та НАТО реалізували низку спільних проєктів з розвитку цифрової інфраструктури України, які дали змогу покращити забезпечення українських захисників засобами зв’язку та інформаційними системами, а також посилити спроможності бойового управління і ситуаційної обізнаності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося під час зустрічі заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко із заступником директора Цифрового штабу НАТО Марко Кріскуоло та генеральним директором Агенції НАТО зі зв’язку та інформації (NCIA) Людвігом Декампсом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Досвід України на передовій у сфері цифрової трансформації, зокрема у використанні хмарних технологій та штучного інтелекту, демонструє, що безпечні й гнучкі цифрові можливості можуть масштабуватися навіть у найскладніших умовах. Це потужний приклад інновацій та стійкості в дії", – сказав Марко Кріскуоло, заступник директора Цифрового штабу НАТО.

НАТО надає практичну підтримку Україні через Комплексний пакет допомоги (КПД).

Основні результати співпраці на цей момент:

Майже 37 мільйонів євро на супутниковий зв’язок – включно із супутниковими радіостанціями, трекерами та послугами. Очікується, що загальна вартість проєктів перевищить 70 мільйонів євро в найближчі місяці

Триває співпраця та підтримка Центру інновацій і розвитку оборонних технологій, що включає взаємодію з командою розробників бойової системи DELTA

3 000 ноутбуків, 728 принтерів, 485 планшетів, 72 монітори, а також серверне та мережеве обладнання було доставлено до Центру обробки даних Міністерства оборони – на підтримку розширення Медичної інформаційної системи, яка є головним компонентом медичної реформи в Силах оборони

Підвищення взаємосумісності між українськими й натівськими спроможностями

Участь України в ключових ініціативах НАТО у сфері зв’язку, управління, комп’ютерних технологій (C4), зокрема у Federated Mission Networking (FMN), хмарних ініціативах та навчаннях з валідації взаємосумісності

Надання обладнання та програмного забезпечення і проведення відповідних навчань для посилення протиповітряної оборони.

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NCIA є виконавчим органом багатьох проєктів у межах КПД для України, а також надає консультаційну й технічну підтримку в межах двостороннього Меморандуму про технічне співробітництво між Україною та NCIA, підписаного у січні 2022 року.

"Ми надзвичайно пишаємося тим, що можемо підтримати Україну та зробити внесок у її цифрову стійкість, прокладаючи шлях до глибшої взаємосумісності з Альянсом. Наша співпраця в рамках Комплексного пакета допомоги відображає ширшу відданість НАТО довгостроковій безпеці та стабільності України", – зазначив Декампс.

Під час візиту заступниця міністра обговорила поточний стан та прогрес спільних проєктів, а також окреслила можливості для подальшої співпраці з Цифровим штабом НАТО та NCIA.

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"Підтримка, що надається в межах Комплексного пакета допомоги, стала каталізатором масштабної цифрової трансформації в Силах оборони – не лише на фронті, а й у логістиці та системах забезпечення. Завдяки цій підтримці ми створюємо більш швидку та ефективну армію. Я вірю, що наша продуктивна співпраця триватиме, а ці реформи ще більше розширяться", – заявила Черногоренко.

Комплексний пакет допомоги для України є ключовим інструментом НАТО для надання практичної підтримки. Він охоплює два основні напрями: невідкладна військова допомога нелетального характеру у відповідь на запити України, а також довгострокові проєкти, спрямовані на розвиток спроможностей, підтримку реформ у секторі оборони й безпеки та післявоєнне відновлення.

Візит підтвердив відданість НАТО підтримці України через практичну співпрацю, технічну експертизу та стале партнерство.

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