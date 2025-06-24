Почти 37 миллионов евро на спутниковую связь для Сил обороны привлекли Минобороны и НАТО

Министерство обороны и НАТО реализовали ряд совместных проектов по развитию цифровой инфраструктуры Украины, которые позволили улучшить обеспечение украинских защитников средствами связи и информационными системами, а также усилить способности боевого управления и ситуационной осведомленности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время встречи заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко с заместителем директора Цифрового штаба НАТО Марко Крискуоло и генеральным директором Агентства НАТО по связи и информации (NCIA) Людвигом Декампсом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Опыт Украины на передовой в сфере цифровой трансформации, в частности в использовании облачных технологий и искусственного интеллекта, демонстрирует, что безопасные и гибкие цифровые возможности могут масштабироваться даже в самых сложных условиях. Это мощный пример инноваций и устойчивости в действии", - сказал Марко Крискуоло, заместитель директора Цифрового штаба НАТО.

НАТО оказывает практическую поддержку Украине через Комплексный пакет помощи (КПД).

Основные результаты сотрудничества на данный момент:

Почти 37 миллионов евро на спутниковую связь - включая спутниковые радиостанции, трекеры и услуги. Ожидается, что общая стоимость проектов превысит 70 миллионов евро в ближайшие месяцы

Продолжается сотрудничество и поддержка Центра инноваций и развития оборонных технологий, включая взаимодействие с командой разработчиков боевой системы DELTA

3 000 ноутбуков, 728 принтеров, 485 планшетов, 72 монитора, а также серверное и сетевое оборудование было доставлено в Центр обработки данных Министерства обороны - в поддержку расширения Медицинской информационной системы, которая является главным компонентом медицинской реформы в Силах обороны

Повышение совместимости между украинскими и натовскими возможностями

Участие Украины в ключевых инициативах НАТО в сфере связи, управления, компьютерных технологий (C4), в частности в Federated Mission Networking (FMN), облачных инициативах и учениях по валидации совместимости

Предоставление оборудования и программного обеспечения и проведение соответствующих учений для усиления противовоздушной обороны.

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NCIA является исполнительным органом многих проектов в рамках КПД для Украины, а также оказывает консультационную и техническую поддержку в рамках двустороннего Меморандума о техническом сотрудничестве между Украиной и NCIA, подписанного в январе 2022 года.

"Мы чрезвычайно гордимся тем, что можем поддержать Украину и внести вклад в ее цифровую устойчивость, прокладывая путь к более глубокой взаимосовместимости с Альянсом. Наше сотрудничество в рамках Комплексного пакета помощи отражает широкую приверженность НАТО долгосрочной безопасности и стабильности Украины", - отметил Декампс.

Во время визита заместитель министра обсудила текущее состояние и прогресс совместных проектов, а также обозначила возможности для дальнейшего сотрудничества с Цифровым штабом НАТО и NCIA.

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"Поддержка, предоставляемая в рамках Комплексного пакета помощи, стала катализатором масштабной цифровой трансформации в Силах обороны - не только на фронте, но и в логистике и системах обеспечения. Благодаря этой поддержке мы создаем более быструю и эффективную армию. Я верю, что наше продуктивное сотрудничество будет продолжаться, а эти реформы еще больше расширятся", - заявила Черногоренко.

Комплексный пакет помощи для Украины является ключевым инструментом НАТО для оказания практической поддержки. Он охватывает два основных направления: неотложная военная помощь нелетального характера в ответ на запросы Украины, а также долгосрочные проекты, направленные на развитие возможностей, поддержку реформ в секторе обороны и безопасности и послевоенное восстановление.

Визит подтвердил приверженность НАТО поддержке Украины через практическое сотрудничество, техническую экспертизу и устойчивое партнерство.

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