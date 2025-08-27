Свириденко встретилась с Фредериксен: Украина полностью готова открыть первые три переговорных кластера для вступления в ЕС

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с датской коллегой Метте Фредериксен. Главной темой разговора стало начало переговоров о членстве Украины в ЕС.

Об этом Свириденко сообщила в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рассчитываем на Данию как на председательствующее государство в ЕС в вопросе поддержки открытия переговорных кластеров. Украина полностью готова открыть первые три, а до конца года - и остальные кластеры. Открытие первого кластера станет для украинцев сигналом о необратимости нашей евроинтеграции", - рассказала глава Кабмина.

Она также подчеркнула, что любые попытки использовать тему вступления как политический инструмент неприемлемы.

Читайте также: Дания уже выделила полмиллиарда крон на запуск украинского оборонного производства на своей территории - Умеров

"Также рассказала, что после переговоров в Вашингтоне мы работаем над рамкой гарантий безопасности. Наша позиция четкая: Украина не примет ни территориальных уступок, ни ограничений суверенитета или оборонных возможностей", - заявила Свириденко.

В свою очередь Фредериксен подтвердила, что Дания будет продолжать решительную поддержку Украины, в частности на пути Украины к членству в ЕС, а также в укреплении обороноспособности нашей страны.

Отдельно глава украинского правительства отметила датскую модель поддержки оборонного сектора. Это пример эффективного механизма, который сочетает государственное финансирование, вклад партнеров и прямые заказы для украинского ОПК.

Читайте также: Литва призвала ЕС сделать заявку Украины на членство необратимой, - СМИ

Она отметила, что такую модель нужно масштабировать и сделать частью будущих гарантий безопасности для Украины и всей Европы.

Кроме этого, Свириденко выразила благодарность Дании за ощутимую поддержку Украины, которая усиливает нашу оборону и помогает людям.

Напомним, что Дания1 июля начала председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится до 31 декабря 2025 года.

Читайте также: Трамп убедил Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС, - Politico