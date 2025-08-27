Свириденко встретилась с Фредериксен: Украина полностью готова открыть первые три переговорных кластера для вступления в ЕС
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с датской коллегой Метте Фредериксен. Главной темой разговора стало начало переговоров о членстве Украины в ЕС.
Об этом Свириденко сообщила в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы рассчитываем на Данию как на председательствующее государство в ЕС в вопросе поддержки открытия переговорных кластеров. Украина полностью готова открыть первые три, а до конца года - и остальные кластеры. Открытие первого кластера станет для украинцев сигналом о необратимости нашей евроинтеграции", - рассказала глава Кабмина.
Она также подчеркнула, что любые попытки использовать тему вступления как политический инструмент неприемлемы.
"Также рассказала, что после переговоров в Вашингтоне мы работаем над рамкой гарантий безопасности. Наша позиция четкая: Украина не примет ни территориальных уступок, ни ограничений суверенитета или оборонных возможностей", - заявила Свириденко.
В свою очередь Фредериксен подтвердила, что Дания будет продолжать решительную поддержку Украины, в частности на пути Украины к членству в ЕС, а также в укреплении обороноспособности нашей страны.
Отдельно глава украинского правительства отметила датскую модель поддержки оборонного сектора. Это пример эффективного механизма, который сочетает государственное финансирование, вклад партнеров и прямые заказы для украинского ОПК.
Она отметила, что такую модель нужно масштабировать и сделать частью будущих гарантий безопасности для Украины и всей Европы.
Кроме этого, Свириденко выразила благодарность Дании за ощутимую поддержку Украины, которая усиливает нашу оборону и помогает людям.
Напомним, что Дания1 июля начала председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится до 31 декабря 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
переговорні кластери від переходять мародерки стефанішиної до дебілки свириденки.
все правильно. повторюємо за головним голобородьком.
ганяємо по 147 колу, старі приколи.