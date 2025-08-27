Свириденко зустрілася з Фредеріксен: Україна повністю готова відкрити перші три переговорні кластери для вступу в ЄС

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася з данською колегою Метте Фредеріксен. Головною темою розмови став початок переговорів щодо членства України в ЄС.

Про це Свириденко повідомила в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розраховуємо на Данію як на головуючу державу в ЄС у питанні підтримки відкриття переговорних кластерів. Україна повністю готова відкрити перші три, а до кінця року — й решту кластерів. Відкриття першого кластеру стане для українців сигналом про незворотність нашої євроінтеграції", - розповіла глава Кабміну.

Вона також наголосила, що будь-які спроби використати тему вступу як політичний інструмент є неприйнятними.

Читайте також: Данія вже виділила півмільярда крон на запуск українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

"Також розповіла, що після переговорів у Вашингтоні ми працюємо над рамкою безпекових гарантій. Наша позиція чітка: Україна не прийме ані територіальних поступок, ані обмежень суверенітету чи оборонних спроможностей", - заявила Свириденко.

Своєю чергою Фредеріксен підтвердила, що Данія продовжуватиме рішучу підтримку України, зокрема на шляху України до членства в ЄС, а також у зміцненні обороноздатності нашої країни.

Окремо глава українського уряду відзначила данську модель підтримки оборонного сектору. Це приклад ефективного механізму, який поєднує державне фінансування, внесок партнерів та прямі замовлення для українського ОПК.

Читайте також: Литва закликала ЄС зробити заявку України на членство незворотною, - ЗМІ

Вона зазначила, що таку модель потрібно масштабувати і зробити частиною майбутніх гарантій безпеки для України та всієї Європи.

Окрім цього, Свириденко висловила вдячність Данії за відчутну підтримку України, яка посилює нашу оборону й допомагає людям.

Нагадаємо, що Данія 1 липня розпочала головування у Раді Європейського Союзу, яке триватиме до 31 грудня 2025 року.

Читайте також: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС, - Politico