Данія виділяє понад мільярд крон на підтримку оборони України
Данія виділяє Україні новий пакет допомоги на 1,1 мільярда крон. Кошти підуть на військові потреби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони Данії.
У відомстві уточнили, що близько 400 мільйонів крон спрямують на навчальне обладнання та підтримку освітніх програм для українських захисників.
Частина пакета також буде витрачена на розвиток морських спроможностей та обслуговування техніки, включаючи танки.
"Ми виділяємо 1,1 мільярда крон на ініціативи, які допоможуть Україні зміцнити оборону - від морського оснащення до навчання військових", - заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Від початку повномасштабного вторгнення - з 2022 по 2028 роки - Данія вже надала або запланувала допомогу для України на суму понад 70 мільярдів крон.
Країна також бере активну участь у програмі PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), що дає можливість країнам НАТО фінансувати постачання озброєнь Україні через США.
Разом зі Швецією та Норвегією Данія раніше профінансувала пакет на 495 мільйонів доларів, до якого увійшли боєприпаси для систем HIMARS.
Раніше повідомлялося, що Данія передала миколаївським енергетикам нову техніку.
