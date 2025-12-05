Ще 19 українських об’єктів внесли до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО
Комітет ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту підтримав ініціативу України й ухвалив рішення про внесення ще 19 українських об’єктів культурної спадщини до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.
Про це повідомляє Міністерство культури України, передає Цензор.НЕТ.
"Загальна кількість українських об’єктів у Списку культурних цінностей під посиленим захистом зросла до 46. Це робить Україну однією з країн із найбільшим переліком культурної спадщини, що перебуває під найвищим міжнародно-правовим захистом у сфері гуманітарного права", - зазначила Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України - Міністерка культури України Тетяна Бережна.
Список об’єктів
Так, до списку внесено такі об’єкти:
- Аккерманська фортеця, м. Білгород-Дністровський Одеська область;
- Успенський собор, м. Харків;
- Борисоглібський собор, м. Чернігів;
- Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка, м. Харків;
- Будівля Кірхи (Церква Святого Павла), м. Одеса;
- Садиба Л.Є. Кеніга: Палац (Головний будинок), м. Тростянець Сумська область;
- Мовчанський монастир, м. Путивль Сумська область;
- Покровська церква, м. Харків;
- Приморські сходи, м. Одеса;
- Воскресенська церква, м. Суми;
- Кирилівська церква, Київ;
- Спасо-Преображенський собор, м. Суми;
- Троїцький собор, м. Суми;
- Городище літописного міста Іскоростень, с. Коростень Житомирська область;
- Археологічний комплекс "Острів Байда", м. Запоріжжя;
- Одеський музей західного і східного мистецтва, м. Одеса;
- Одеський національний художній музей, м. Одеса;
- Одеська національна наукова бібліотека, м. Одеса;
- Музей мистецтв Прикарпаття, м. Івано-Франківськ.
Що таке посилений захист?
Посилений захист – це механізм міжнародного захисту культурної спадщини, передбачений Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року. Щоб отримати цей статус, об’єкти мають відповідати трьом ключовим критеріям:
- вони є культурною спадщиною, що має величезне значення для людства;
- вони охороняються завдяки прийняттю на національному рівні належних правових та адміністративних заходів, що визнають їхню виняткову культурну й історичну цінність і забезпечують захист на найвищому рівні;
- вони не використовуються для військових цілей або прикриття військових об’єктів і Сторона, яка здійснює контроль над культурними цінностями, зробила заяву на підтвердження того, що вони не використовуватимуться подібним чином.
Варто зауважити, що в умовах повномасштабної російської агресії Україна стала першою державою у світі, яка масштабно застосовує механізм посиленого захисту під час війни, створивши новий прецедент у міжнародній практиці.
Раніше до Міжнародного списку під посиленим захистом уже внесли 27 українських об’єктів, переважно з числа тих, що перебувають у Списку всесвітньої спадщини та Попередньому списку ЮНЕСКО — за винятком тимчасово окупованих територій.
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