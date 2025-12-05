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Новини Захист культурної спадщини
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Ще 19 українських об’єктів внесли до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО

Ще 19 українських об’єктів під захистом ЮНЕСКО

Комітет ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту підтримав ініціативу України й ухвалив рішення про внесення ще 19 українських об’єктів культурної спадщини до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Про це повідомляє Міністерство культури України, передає Цензор.НЕТ.

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"Загальна кількість українських об’єктів у Списку культурних цінностей під посиленим захистом зросла до 46. Це робить Україну однією з країн із найбільшим переліком культурної спадщини, що перебуває під найвищим міжнародно-правовим захистом у сфері гуманітарного права", - зазначила Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України - Міністерка культури України Тетяна Бережна.

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Список об’єктів

Так, до списку внесено такі об’єкти:

  1. Аккерманська фортеця, м. Білгород-Дністровський Одеська область;
  2. Успенський собор, м. Харків;
  3. Борисоглібський собор, м. Чернігів;
  4. Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка, м. Харків;
  5. Будівля Кірхи (Церква Святого Павла), м. Одеса;
  6. Садиба Л.Є. Кеніга: Палац (Головний будинок), м. Тростянець Сумська область;
  7. Мовчанський монастир, м. Путивль Сумська область;
  8. Покровська церква, м. Харків;
  9. Приморські сходи, м. Одеса;
  10. Воскресенська церква, м. Суми;
  11. Кирилівська церква, Київ;
  12. Спасо-Преображенський собор, м. Суми;
  13. Троїцький собор, м. Суми;
  14. Городище літописного міста Іскоростень, с. Коростень Житомирська область;
  15. Археологічний комплекс "Острів Байда", м. Запоріжжя;
  16. Одеський музей західного і східного мистецтва, м. Одеса;
  17. Одеський національний художній музей, м. Одеса;
  18. Одеська національна наукова бібліотека, м. Одеса;
  19. Музей мистецтв Прикарпаття, м. Івано-Франківськ.

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Що таке посилений захист?

Посилений захист – це механізм міжнародного захисту культурної спадщини, передбачений Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року. Щоб отримати цей статус, об’єкти мають відповідати трьом ключовим критеріям:

  • вони є культурною спадщиною, що має величезне значення для людства;
  • вони охороняються завдяки прийняттю на національному рівні належних правових та адміністративних заходів, що визнають їхню виняткову культурну й історичну цінність і забезпечують захист на найвищому рівні;
  • вони не використовуються для військових цілей або прикриття військових об’єктів і Сторона, яка здійснює контроль над культурними цінностями, зробила заяву на підтвердження того, що вони не використовуватимуться подібним чином.

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Варто зауважити, що в умовах повномасштабної російської агресії Україна стала першою державою у світі, яка масштабно застосовує механізм посиленого захисту під час війни, створивши новий прецедент у міжнародній практиці.

Раніше до Міжнародного списку під посиленим захистом уже внесли 27 українських об’єктів, переважно з числа тих, що перебувають у Списку всесвітньої спадщини та Попередньому списку ЮНЕСКО — за винятком тимчасово окупованих територій.

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ЮНЕСКО надасть додаткові засоби ППО (петріоти. іриски і т.п.) для прикриття цих обєктів від кацапських ударів? 🤔
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05.12.2025 15:21 Відповісти
а яи захищає посилений захист ЮНЕСКО від влучання по ньому шахеда чи ракети?
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05.12.2025 15:48 Відповісти
В чого немає нічого з Криму? П#дари Херсонесу знищили
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05.12.2025 16:26 Відповісти
 
 