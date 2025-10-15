Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення про посилення підтримки України

Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо дій та програми надзвичайної допомоги Україні.

МЗС України

Так, Виконавча рада ЮНЕСКО на своїй 222-й сесії ухвалила чергове рішення щодо дій та програми надзвичайної допомоги ЮНЕСКО Україні. Рада підтвердила солідарність ЮНЕСКО з народом України у подоланні тяжких наслідків повномасштабної російської агресії та закликала Генерального директора ЮНЕСКО продовжувати моніторинг ситуації в Україні у її міжнародно визнаних кордонах у сферах мандату Організації.

Як зазначається, після ухвалення рішення делегації низки країн виступили на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та із засудженням порушення міжнародного права Росією, яка продовжує руйнівні атаки на об'єкти культури і освіти, інфраструктуру України, знищення цивільних, вбивства журналістів та вчиняє інші воєнні злочини.

"Рішення Виконавчої ради підтверджує непохитну позицію ЮНЕСКО на захист суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах, міжнародного права та прав людини. Підтримка ЮНЕСКО, яка вже приносить конкретні результати, буде посилюватиметься і надалі, зокрема під час післявоєнного відновлення. Україна розглядає допомогу з боку ЮНЕСКО як невід’ємну складову глобальної солідарності та спільного внеску у відновлення та післявоєнну відбудову України", - наголосили в МЗС.