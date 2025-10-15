Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення про посилення підтримки України
Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо дій та програми надзвичайної допомоги Україні.
Про це повідомляє МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Так, Виконавча рада ЮНЕСКО на своїй 222-й сесії ухвалила чергове рішення щодо дій та програми надзвичайної допомоги ЮНЕСКО Україні. Рада підтвердила солідарність ЮНЕСКО з народом України у подоланні тяжких наслідків повномасштабної російської агресії та закликала Генерального директора ЮНЕСКО продовжувати моніторинг ситуації в Україні у її міжнародно визнаних кордонах у сферах мандату Організації.
Як зазначається, після ухвалення рішення делегації низки країн виступили на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та із засудженням порушення міжнародного права Росією, яка продовжує руйнівні атаки на об'єкти культури і освіти, інфраструктуру України, знищення цивільних, вбивства журналістів та вчиняє інші воєнні злочини.
"Рішення Виконавчої ради підтверджує непохитну позицію ЮНЕСКО на захист суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах, міжнародного права та прав людини. Підтримка ЮНЕСКО, яка вже приносить конкретні результати, буде посилюватиметься і надалі, зокрема під час післявоєнного відновлення. Україна розглядає допомогу з боку ЮНЕСКО як невід’ємну складову глобальної солідарності та спільного внеску у відновлення та післявоєнну відбудову України", - наголосили в МЗС.
