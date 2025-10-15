Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение об усилении поддержки Украины

Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение о действиях и программе чрезвычайной помощи Украине.

Так, Исполнительный совет ЮНЕСКО на своей 222-й сессии принял очередное решение относительно действий и программы чрезвычайной помощи ЮНЕСКО Украине. Совет подтвердил солидарность ЮНЕСКО с народом Украины в преодолении тяжелых последствий полномасштабной российской агрессии и призвал Генерального директора ЮНЕСКО продолжать мониторинг ситуации в Украине в ее международно признанных границах в сферах мандата Организации.

Как отмечается, после принятия решения делегации ряда стран выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и с осуждением нарушения международного права Россией, которая продолжает разрушительные атаки на объекты культуры и образования, инфраструктуру Украины, уничтожение гражданских, убийства журналистов и совершает другие военные преступления.

"Решение Исполнительного совета подтверждает непоколебимую позицию ЮНЕСКО в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, международного права и прав человека. Поддержка ЮНЕСКО, которая уже приносит конкретные результаты, будет усиливаться и в дальнейшем, в частности во время послевоенного восстановления. Украина рассматривает помощь со стороны ЮНЕСКО как неотъемлемую составляющую глобальной солидарности и общего вклада в восстановление и послевоенное восстановление Украины", - отметили в МИД.