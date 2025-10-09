ЮНЕСКО продолжает мониторинг ситуации в оккупированном Крыму

ЮНЕСКО решило продолжить наблюдение за временно оккупированной территорией Крыма из-за разрушения Россией культурного наследия Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение принял исполнительный совет организации 9 октября.

В частности, внимание уделяется объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО Древний город Херсонес Таврический и его хора, а также нарушениям прав крымских татар и журналистов.

В МИД Украины отметили, что Россия разрушает памятники, ограничивает украинское и крымскотатарское образование, нарушает свободу вероисповедания и другие права человека.

Делегация Чехии выступила от имени 44 государств-членов и осудила действия России на оккупированном полуострове, включая разрушение культурного наследия и вред окружающей среде. Литва, Турция, Германия, Албания и Чили также заявили о поддержке территориальной целостности Украины.

Постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Вадим Омельченко подчеркнул важность продолжения мониторинга для сохранения международного внимания и противодействия нарушениям международного права.

"Решение Исполнительного совета подтверждает непоколебимую позицию большинства государств-членов ЮНЕСКО по защите международного права, прав человека и территориальной целостности Украины", - отметили в МИД.

Временно оккупированный Крым остается территорией постоянных и системных нарушений прав человека. Ежедневно его жители подвергаются давлению, запугиваниям и ограничениям своих основных социальных, экономических и культурных прав, а также становятся жертвами преследований, незаконных арестов и репрессий со стороны оккупационных сил.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, в течение первых девяти месяцев 2025 года в оккупированном Крыму зафиксировали 100 случаев задержаний и 177 арестов. Также 239 нарушений права на справедливый суд и 25 обысков у жителей полуострова.

Кроме того, за этот период произошло 108 допросов, опросов или так называемых "разговоров" с гражданами. 57 раз фиксировали нарушения права людей на физическое и психическое здоровье.

