ЮНЕСКО продолжает мониторинг ситуации в оккупированном Крыму
ЮНЕСКО решило продолжить наблюдение за временно оккупированной территорией Крыма из-за разрушения Россией культурного наследия Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, решение принял исполнительный совет организации 9 октября.
В частности, внимание уделяется объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО Древний город Херсонес Таврический и его хора, а также нарушениям прав крымских татар и журналистов.
В МИД Украины отметили, что Россия разрушает памятники, ограничивает украинское и крымскотатарское образование, нарушает свободу вероисповедания и другие права человека.
Делегация Чехии выступила от имени 44 государств-членов и осудила действия России на оккупированном полуострове, включая разрушение культурного наследия и вред окружающей среде. Литва, Турция, Германия, Албания и Чили также заявили о поддержке территориальной целостности Украины.
Постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Вадим Омельченко подчеркнул важность продолжения мониторинга для сохранения международного внимания и противодействия нарушениям международного права.
"Решение Исполнительного совета подтверждает непоколебимую позицию большинства государств-членов ЮНЕСКО по защите международного права, прав человека и территориальной целостности Украины", - отметили в МИД.
Временно оккупированный Крым остается территорией постоянных и системных нарушений прав человека. Ежедневно его жители подвергаются давлению, запугиваниям и ограничениям своих основных социальных, экономических и культурных прав, а также становятся жертвами преследований, незаконных арестов и репрессий со стороны оккупационных сил.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, в течение первых девяти месяцев 2025 года в оккупированном Крыму зафиксировали 100 случаев задержаний и 177 арестов. Также 239 нарушений права на справедливый суд и 25 обысков у жителей полуострова.
Кроме того, за этот период произошло 108 допросов, опросов или так называемых "разговоров" с гражданами. 57 раз фиксировали нарушения права людей на физическое и психическое здоровье.
