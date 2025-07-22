Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО, - New York Post
Президент Дональд Трамп решил вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО.
Об этом пишет The new York Post, передает Цензор.НЕТ.
Такое решение, по данным издания, Трамп принял из-за антиамериканских и антиизраильских настроений в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Заместитель спикера Белого дома Анна Келли заявила, что ЮНЕСКО "поддерживает провокационные, разобщающие культурные и социальные" вещи.
В феврале 2025 года сообщалось, что Администрация президента Дональда Трампа пересматривает участие США в ЮНЕСКО - Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Топ комментарии
+8 krot_lub
показать весь комментарий22.07.2025 13:37 Ответить Ссылка
+7 Hrysha Hlyba
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+5 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий22.07.2025 13:32 Ответить Ссылка
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Юнеско ведь не объявило поле для гольфа в Маролаго
Культурным наследием человечества
Одним словом балаболи та дармоїди.
оон, магате, вооз, всі спортивні гадючники, юнеско, .......
чи, хтось бачить в них нев'їбенну користь?
Говорит ЗЕЛЕНСКИЙ про НАБУ и САП
Что они - дармоеды
Все перечисленные вами организации не идеальны
Так и мы с вами не идеальны
Вот только вы ,я уверена - не посылаете самолеты с едой и водой
Голодающим в Африке
А ООН это делает
Вы- я уверена - не спасли ни одну архитектурную постройку
А Юнеско это делает
Мы все хотим жить в идеальном мире
И чтобы ИДЕАЛЬНЫМ этот мир ДЛЯ НАС
Сделали другие
А если я неправа
То напишите о том,что сделали лично вы для этого мира ?
Чтобы он стал лучше.....
тобто?
мені, ще і за юнеско щось робити?
то може, труселя комусь простірнути?
свої труси не віддам!
шукайте інші!
голодающие африки работать не пробовали?
Депортировать миллионы нелегальных эмигрантов - отбросов и отщепенцев всех племен и народов со всех уголков земли, захвативших Америку.
Предать суду и анафеме страны и народы участвовавшие в оккупации Америки и геноциде коренных народов Америки.