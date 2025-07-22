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Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО, - New York Post

США выходят из ЮНЕСКО Трамп принял решение

Президент Дональд Трамп решил вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО.

Об этом пишет The new York Post, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение, по данным издания, Трамп принял из-за антиамериканских и антиизраильских настроений в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Заместитель спикера Белого дома Анна Келли заявила, что ЮНЕСКО "поддерживает провокационные, разобщающие культурные и социальные" вещи.

В феврале 2025 года сообщалось, что Администрация президента Дональда Трампа пересматривает участие США в ЮНЕСКО - Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Читайте: ЮНЕСКО призвало расследовать гибель в российском плену журналистки Виктории Рощиной

Автор: 

США (27550) ЮНЕСКО (214) Трамп Дональд (6029)


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Топ комментарии
+8
Ця війна показала що таке ООН, ЮНЕСКО, ПАРЄ, МАГАТЕ та інші контори з трьох літер.
Одним словом балаболи та дармоїди.
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22.07.2025 13:37 Ответить
+7
всі до одної оці дармоїдські контори повинні бути розігнані!
оон, магате, вооз, всі спортивні гадючники, юнеско, .......
чи, хтось бачить в них нев'їбенну користь?
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22.07.2025 13:38 Ответить
+5
Правильно!!
Юнеско ведь не объявило поле для гольфа в Маролаго
Культурным наследием человечества
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22.07.2025 13:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
рижий знову погано виспався
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22.07.2025 13:30 Ответить
Генератор випадкових думок.
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22.07.2025 13:30 Ответить
Трампонутий як ху....ло решил розвалити все що не розуміє, або йому не подобається
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22.07.2025 13:31 Ответить
Правильно!!
Юнеско ведь не объявило поле для гольфа в Маролаго
Культурным наследием человечества
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22.07.2025 13:32 Ответить
А що, оголошення цієї контори якось завадили обстрілювати Львів чи Київ?
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22.07.2025 13:34 Ответить
Отличный ход,в этих конторках правят комуняки и их прихвостни узурпаторы всех мастей.
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22.07.2025 13:32 Ответить
Браво Дональде..браво
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22.07.2025 13:36 Ответить
Ця війна показала що таке ООН, ЮНЕСКО, ПАРЄ, МАГАТЕ та інші контори з трьох літер.
Одним словом балаболи та дармоїди.
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22.07.2025 13:37 Ответить
всі до одної оці дармоїдські контори повинні бути розігнані!
оон, магате, вооз, всі спортивні гадючники, юнеско, .......
чи, хтось бачить в них нев'їбенну користь?
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22.07.2025 13:38 Ответить
Вот ровно также сегодня
Говорит ЗЕЛЕНСКИЙ про НАБУ и САП
Что они - дармоеды
Все перечисленные вами организации не идеальны
Так и мы с вами не идеальны
Вот только вы ,я уверена - не посылаете самолеты с едой и водой
Голодающим в Африке
А ООН это делает
Вы- я уверена - не спасли ни одну архитектурную постройку
А Юнеско это делает
Мы все хотим жить в идеальном мире
И чтобы ИДЕАЛЬНЫМ этот мир ДЛЯ НАС
Сделали другие
А если я неправа
То напишите о том,что сделали лично вы для этого мира ?
Чтобы он стал лучше.....
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22.07.2025 14:25 Ответить
По состоянию на 25 июня 2025 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E ЮНЕСКО подтверждает уничтожение или повреждение войной 501 объекта культурного наследия Украины: 262 зданий исторического и культурного значения, 151 религиозного сооружения, 34 музеев, 33 памятников, 18 библиотек, 2 археологических объектов и 1 архиваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022)#cite_note-unesco_damaged-18 [18] (список неполон, так как включены только случаи, подтверждённые множественными надёжными источниками, в том числе спутниковыми снимками, и не включены случаи поверхностных повреждений, таких как выбитые двери и окна)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022)#cite_note-unesco_damaged-18 [18]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022)#cite_note-19 [19]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022)#cite_note-lefigaro_2023_08_09-20 [20]. При определении объектов культурного наследия и степени их разрушения ЮНЕСКО руководствуется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0 Гаагской конвенцией 1954 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022)#cite_note-lefigaro_2023_08_09-20 [20]. Обстрелами были повреждены, среди прочего, здания в буферных зонах исторических центров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Львоваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022)#cite_note-Meduza_UNESCO-21 [21] и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B Одессыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022)#cite_note-unesco_2023_07_21-22 [22]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022)#cite_note-meduza_2023_07_23_25-23 [23]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022)#cite_note-24 [24] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

тобто?
мені, ще і за юнеско щось робити?
то може, труселя комусь простірнути?
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22.07.2025 14:29 Ответить
стоп стоп!
свої труси не віддам!
шукайте інші!
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22.07.2025 14:39 Ответить
"я уверена - не посылаете самолеты с едой и водойГолодающим в Африке"

голодающие африки работать не пробовали?
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22.07.2025 14:57 Ответить
Трампон симпатизує Х-уйлу, тому вийшов з коаліції на захист Україні, і нічого особисто для її захисту не зробив, переважно, коли мав і має можливість, лише шкодив і шкодить. Але дивує мене тут такий завзятий захист ЮНЕСКО на тлі Трампа. У цієї корумпованої організації чудові стосунки з Х-уйлом, і вони жодного разу не засудили Х-уйловську війну проти України, а поміж інших воєнних злочинів Х-уйла у тому числі і такий як знищення культурної спадщини України.
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22.07.2025 13:42 Ответить
Ну тоді, нехай сидить без нобілівській преміі
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22.07.2025 13:45 Ответить
Осталось вывести из Америки незаконное образование "США" .
Депортировать миллионы нелегальных эмигрантов - отбросов и отщепенцев всех племен и народов со всех уголков земли, захвативших Америку.
Предать суду и анафеме страны и народы участвовавшие в оккупации Америки и геноциде коренных народов Америки.
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22.07.2025 14:21 Ответить
Це не найкраще рішення, як і більшість "новацій" Трампа. Замість підняття питань з радикальної реорганізації таких дійсно неефективних організацій як ООН, ЮНЕСКО, згортання USAID, тощо - просто відхід в сторону. Те саме з відсутністю твердої позиції щодо російського вторгнення в Україну - замість рішучого засудження агресора, дієвої допомоги в війні заради запобігання аналогічним війнам з метою захоплення чужих територій в майбутньому - безперервні пусті обіцянки, а в результаті навпаки, фактично гра на користь диктаторів.
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22.07.2025 14:43 Ответить
 
 