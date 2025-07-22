Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО, - New York Post

Президент Дональд Трамп решил вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО.

Об этом пишет The new York Post, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение, по данным издания, Трамп принял из-за антиамериканских и антиизраильских настроений в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Заместитель спикера Белого дома Анна Келли заявила, что ЮНЕСКО "поддерживает провокационные, разобщающие культурные и социальные" вещи.

В феврале 2025 года сообщалось, что Администрация президента Дональда Трампа пересматривает участие США в ЮНЕСКО - Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

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