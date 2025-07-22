Трамп вирішив вивести США з ЮНЕСКО, - New York Post

Президент Дональд Трамп вирішив вивести Сполучені Штати із ЮНЕСКО.

Про це пише The new York Post, передає Цензор.НЕТ.

Таке рішення, за даними видання, Трамп ухвалив через антиамериканські та антиізраїльські настрої в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Заступниця речника Білого дому Анна Келлі заявила, що ЮНЕСКО "підтримує провокаційні, роз'єднуючі культурні та соціальні" речі.

У лютому 2025 року повідомлялось, що Адміністрація президента Дональда Трампа переглядає участь США в ЮНЕСКО - Організації ООН з питань освіти, науки і культури.

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