Трамп вирішив вивести США з ЮНЕСКО, - New York Post
Президент Дональд Трамп вирішив вивести Сполучені Штати із ЮНЕСКО.
Про це пише The new York Post, передає Цензор.НЕТ.
Таке рішення, за даними видання, Трамп ухвалив через антиамериканські та антиізраїльські настрої в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).
Заступниця речника Білого дому Анна Келлі заявила, що ЮНЕСКО "підтримує провокаційні, роз'єднуючі культурні та соціальні" речі.
У лютому 2025 року повідомлялось, що Адміністрація президента Дональда Трампа переглядає участь США в ЮНЕСКО - Організації ООН з питань освіти, науки і культури.
Топ коментарі
+6 krot_lub
показати весь коментар22.07.2025 13:37 Відповісти Посилання
+5 Hrysha Hlyba
показати весь коментар22.07.2025 13:38 Відповісти Посилання
+4 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар22.07.2025 13:30 Відповісти Посилання
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Юнеско ведь не объявило поле для гольфа в Маролаго
Культурным наследием человечества
Одним словом балаболи та дармоїди.
оон, магате, вооз, всі спортивні гадючники, юнеско, .......
чи, хтось бачить в них нев'їбенну користь?
Говорит ЗЕЛЕНСКИЙ про НАБУ и САП
Что они - дармоеды
Все перечисленные вами организации не идеальны
Так и мы с вами не идеальны
Вот только вы ,я уверена - не посылаете самолеты с едой и водой
Голодающим в Африке
А ООН это делает
Вы- я уверена - не спасли ни одну архитектурную постройку
А Юнеско это делает
Мы все хотим жить в идеальном мире
И чтобы ИДЕАЛЬНЫМ этот мир ДЛЯ НАС
Сделали другие
А если я неправа
То напишите о том,что сделали лично вы для этого мира ?
Чтобы он стал лучше.....
тобто?
мені, ще і за юнеско щось робити?
то може, труселя комусь простірнути?
свої труси не віддам!
шукайте інші!
голодающие африки работать не пробовали?
Депортировать миллионы нелегальных эмигрантов - отбросов и отщепенцев всех племен и народов со всех уголков земли, захвативших Америку.
Предать суду и анафеме страны и народы участвовавшие в оккупации Америки и геноциде коренных народов Америки.