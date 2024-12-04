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ЮНЕСКО призвало расследовать гибель в российском плену журналистки Виктории Рощиной

ЮНЕСКО закликало розслідувати загибель у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної

Международная организация ЮНЕСКО настаивает на прозрачном и тщательном расследовании трагической гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной.

Об этом сообщил заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Тауфик Джеласси, заявление которого опубликовано на сайте Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает Цензор.НЕТ.

В своем письме Джеласси подчеркнул, что ЮНЕСКО призывает к всестороннему расследованию обстоятельств смерти журналистки.

"Организация остается приверженной защите прав журналистов и соблюдению принципов, закрепленных в Резолюции Совета Безопасности ООН 2222, которая подчеркивает важность обеспечения безопасности журналистов в зонах конфликтов как гражданских лиц",- говорится в письме.

Отмечается, что письмо заместителя генерального директора организации было ответом на неоднократные обращения постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО и активной работы делегации Украины на 34-й сессии Межправительственного совета Международной программы по развитию коммуникаций, которая состоялась в прошлом месяце.

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Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия до сих пор не вернула Украине тело журналистки.

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Автор: 

плен (2600) россия (95402) смерть (9214) ЮНЕСКО (213) Рощина Виктория (22)


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видимість законності та переживання. що там розслідувати? вбила її русня.
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04.12.2024 21:46 Ответить
Я б спочатку в кацапську делегацію в ЮНЕСКО лишив би повноваження. До кінця розслідування. А так це холостий постріл у повітря.
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04.12.2024 21:47 Ответить
ну да ...загибель десятків тисяч українців русняве ЮНЕСКО не хвилює
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04.12.2024 21:51 Ответить
всі ці міжнародні організації таке смердюче гівно ).. це щось
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04.12.2024 21:52 Ответить
гутериш выразил очередную обеспокоенность
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04.12.2024 21:52 Ответить
ЮНЕСКО в ООН може ще звернутись.
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04.12.2024 21:53 Ответить
в Лігу Сексуальних Реформ Марса
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04.12.2024 22:01 Ответить
"Резолюції Ради Безпеки ООН 2222"
ЧЛЕН РАДИ БЕЗПЕКИ раіся ..ядерна держава..гарант по Будапешту напав на без'ядерну Україну яка "добровільно" відмовилась від ядерки.

ідіть НА )(УЙ ЮНЕСКО, ОБСЕ, ООН - нікому не потрібен цей збіг незрозуміло кого і чого що ніщо не вирішує ..я вже не знаю хто гірше ..русня чи ці
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04.12.2024 22:00 Ответить
Для чого вона поперлася на окуповані території ?
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05.12.2024 06:00 Ответить
 
 