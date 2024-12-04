ЮНЕСКО призвало расследовать гибель в российском плену журналистки Виктории Рощиной

Международная организация ЮНЕСКО настаивает на прозрачном и тщательном расследовании трагической гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной.

Об этом сообщил заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Тауфик Джеласси, заявление которого опубликовано на сайте Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает Цензор.НЕТ.

В своем письме Джеласси подчеркнул, что ЮНЕСКО призывает к всестороннему расследованию обстоятельств смерти журналистки.

"Организация остается приверженной защите прав журналистов и соблюдению принципов, закрепленных в Резолюции Совета Безопасности ООН 2222, которая подчеркивает важность обеспечения безопасности журналистов в зонах конфликтов как гражданских лиц",- говорится в письме.

Отмечается, что письмо заместителя генерального директора организации было ответом на неоднократные обращения постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО и активной работы делегации Украины на 34-й сессии Межправительственного совета Международной программы по развитию коммуникаций, которая состоялась в прошлом месяце.

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Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия до сих пор не вернула Украине тело журналистки.

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