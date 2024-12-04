ЮНЕСКО призвало расследовать гибель в российском плену журналистки Виктории Рощиной
Международная организация ЮНЕСКО настаивает на прозрачном и тщательном расследовании трагической гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной.
Об этом сообщил заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Тауфик Джеласси, заявление которого опубликовано на сайте Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает Цензор.НЕТ.
В своем письме Джеласси подчеркнул, что ЮНЕСКО призывает к всестороннему расследованию обстоятельств смерти журналистки.
"Организация остается приверженной защите прав журналистов и соблюдению принципов, закрепленных в Резолюции Совета Безопасности ООН 2222, которая подчеркивает важность обеспечения безопасности журналистов в зонах конфликтов как гражданских лиц",- говорится в письме.
Отмечается, что письмо заместителя генерального директора организации было ответом на неоднократные обращения постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО и активной работы делегации Украины на 34-й сессии Межправительственного совета Международной программы по развитию коммуникаций, которая состоялась в прошлом месяце.
Смерть Виктории Рощиной в российском плену
10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЧЛЕН РАДИ БЕЗПЕКИ раіся ..ядерна держава..гарант по Будапешту напав на без'ядерну Україну яка "добровільно" відмовилась від ядерки.
ідіть НА )(УЙ ЮНЕСКО, ОБСЕ, ООН - нікому не потрібен цей збіг незрозуміло кого і чого що ніщо не вирішує ..я вже не знаю хто гірше ..русня чи ці