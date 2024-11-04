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Россия затягивает процесс передачи Украине тела журналистки Виктории Рощиной, - Юрчишин

рф досі не повернула тіло Рощиної

РФ затягивает процесс передачи Украине тела журналистки Виктории Рощиной, умершей в российском плену.

Об этом во время пресс-конференции заявил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается случая с Викторией Рощиной... то ее истории РФ даже не дает закончиться. Отец до сих пор не получил дополнительных официальных подтверждений с российской стороны (о гибели дочери,- ред.). И, соответственно, РФ затягивает с передачей Украине тела Виктории. И мы не можем провести похороны или получить конкретную информацию", - сказал парламентарий.

Юрчишин отметил, что Украине нужно освободить из российского плена каждого гражданского журналиста и вообще - каждого гражданского украинца и каждого политзаключенного.

К слову, ранее в Координационном штабе заявляли, что российская сторона может затягивать репатриацию тела Рощиной, чтобы скрыть следы вероятного преступления.

Также читайте: В Европарламенте требуют расследования гибели в российском плену журналистки Виктории Рощиной

Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В марте 2022 года Рощину захватывали российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в Украине Бринк заявила о необходимости привлечения России к ответственности за смерть журналистки Рощиной

Автор: 

плен (2651) россия (96420) смерть (9259) Юрчишин Ярослав (158) Рощина Виктория (31)


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Дівчину розтерзали після згвалтування, якщо не знищать сліди злочину, то тіло не повернуть
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04.11.2024 17:07 Ответить
Це нагадує історію з неповерненням літака, на якому перебував президент Польщі Лех Качинські з делегацією...
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04.11.2024 17:18 Ответить
Так це російська класика. Ще Гоголь писав про торгівлю мертвими душами.

«Мёртвые ду́ши» (полное название «Похождения Чичикова, или Мёртвые души») - произведение Николая Васильевича Гоголя.
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04.11.2024 17:10 Ответить
Як актуально сьогоденню!

Карикатура 1890 року (!) в американському журналі "Life" зображує цивілізацію в образі Афіни, яка миє земну кулю і розмовляє з нею:
- Яка огидна пляма! Ніяк не можу її відтерти!
Земна куля відповідає:
- О, це ж росія...

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04.11.2024 17:13 Ответить
паРаша - це злоякісна пухлина земної кулі
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04.11.2024 17:27 Ответить
бідна дівчина...нещасні батьки...і мовчання світової спільноти...та всі світові провідні таблоїди повинні вийти з її портретом на 1 сторінці!
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04.11.2024 17:44 Ответить
Старый метод. Передадут скорее всего. Но когда труп на половину разложится. Тогда многие экспертизы невозможны.
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04.11.2024 21:56 Ответить
Вона такі статті писала про роль ЗЕленої банди у здачі Херсону, що єрмак ніколи в житті її б живою не обміняв
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05.11.2024 02:52 Ответить
 
 