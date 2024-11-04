Россия затягивает процесс передачи Украине тела журналистки Виктории Рощиной, - Юрчишин

РФ затягивает процесс передачи Украине тела журналистки Виктории Рощиной, умершей в российском плену.

Об этом во время пресс-конференции заявил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается случая с Викторией Рощиной... то ее истории РФ даже не дает закончиться. Отец до сих пор не получил дополнительных официальных подтверждений с российской стороны (о гибели дочери,- ред.). И, соответственно, РФ затягивает с передачей Украине тела Виктории. И мы не можем провести похороны или получить конкретную информацию", - сказал парламентарий.

Юрчишин отметил, что Украине нужно освободить из российского плена каждого гражданского журналиста и вообще - каждого гражданского украинца и каждого политзаключенного.

К слову, ранее в Координационном штабе заявляли, что российская сторона может затягивать репатриацию тела Рощиной, чтобы скрыть следы вероятного преступления.

Также читайте: В Европарламенте требуют расследования гибели в российском плену журналистки Виктории Рощиной

Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В марте 2022 года Рощину захватывали российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в Украине Бринк заявила о необходимости привлечения России к ответственности за смерть журналистки Рощиной