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Росія затягує процес передання Україні тіла журналістки Вікторії Рощиної, - Юрчишин

рф досі не повернула тіло Рощиної

РФ затягує процес передання Україні тіла журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні.

Про це під час пресконференції заявив голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо випадку з Вікторією Рощиною... то її історії РФ навіть не дає закінчитися. Батько досі не отримав додаткових офіційних підтверджень із російської сторони (щодо загибелі доньки,- ред.). І, відповідно, РФ затягує з переданням Україні тіла Вікторії. І ми не можемо провести похорон чи отримати конкретну інформацію", - сказав парламентар.

Юрчишин наголосив, що Україні потрібно звільнити з російського полону кожного цивільного журналіста і взагалі - кожного цивільного українця та кожного політв’язня.

До слова, раніше в Координаційному штабі заявляли, що російська сторона може затягувати репатріацію тіла Рощиної, щоб приховати сліди ймовірного злочину.

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Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Читайте також: У Європарламенті вимагають розслідування загибелі в російському полоні журналістки Вікторії Рощиної

Автор: 

полон (1603) росія (66431) смерть (6787) Юрчишин Ярослав (153) Рощина Вікторія (31)


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Дівчину розтерзали після згвалтування, якщо не знищать сліди злочину, то тіло не повернуть
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04.11.2024 17:07 Відповісти
Це нагадує історію з неповерненням літака, на якому перебував президент Польщі Лех Качинські з делегацією...
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04.11.2024 17:18 Відповісти
Так це російська класика. Ще Гоголь писав про торгівлю мертвими душами.

«Мёртвые ду́ши» (полное название «Похождения Чичикова, или Мёртвые души») - произведение Николая Васильевича Гоголя.
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04.11.2024 17:10 Відповісти
Як актуально сьогоденню!

Карикатура 1890 року (!) в американському журналі "Life" зображує цивілізацію в образі Афіни, яка миє земну кулю і розмовляє з нею:
- Яка огидна пляма! Ніяк не можу її відтерти!
Земна куля відповідає:
- О, це ж росія...

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04.11.2024 17:13 Відповісти
паРаша - це злоякісна пухлина земної кулі
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04.11.2024 17:27 Відповісти
бідна дівчина...нещасні батьки...і мовчання світової спільноти...та всі світові провідні таблоїди повинні вийти з її портретом на 1 сторінці!
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04.11.2024 17:44 Відповісти
Старый метод. Передадут скорее всего. Но когда труп на половину разложится. Тогда многие экспертизы невозможны.
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04.11.2024 21:56 Відповісти
Вона такі статті писала про роль ЗЕленої банди у здачі Херсону, що єрмак ніколи в житті її б живою не обміняв
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05.11.2024 02:52 Відповісти
 
 