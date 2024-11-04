Росія затягує процес передання Україні тіла журналістки Вікторії Рощиної, - Юрчишин

РФ затягує процес передання Україні тіла журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні.

Про це під час пресконференції заявив голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо випадку з Вікторією Рощиною... то її історії РФ навіть не дає закінчитися. Батько досі не отримав додаткових офіційних підтверджень із російської сторони (щодо загибелі доньки,- ред.). І, відповідно, РФ затягує з переданням Україні тіла Вікторії. І ми не можемо провести похорон чи отримати конкретну інформацію", - сказав парламентар.

Юрчишин наголосив, що Україні потрібно звільнити з російського полону кожного цивільного журналіста і взагалі - кожного цивільного українця та кожного політв’язня.

До слова, раніше в Координаційному штабі заявляли, що російська сторона може затягувати репатріацію тіла Рощиної, щоб приховати сліди ймовірного злочину.

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Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

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