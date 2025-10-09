ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації в окупованому Криму

ЮНЕСКО вирішило продовжити спостереження за тимчасово окупованою територією Криму через руйнування Росією культурної спадщини України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення ухвалила виконавча рада організації 9 жовтня.

Зокрема, увага приділяється об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора, а також порушенням прав кримських татар і журналістів.

У МЗС України зазначили, що Росія руйнує пам’ятки, обмежує українську та кримськотатарську освіту, порушує свободу віросповідання та інші права людини.

Делегація Чехії виступила від імені 44 держав-членів і засудила дії Росії на окупованому півострові, включно з руйнуванням культурної спадщини та шкодою довкіллю. Литва, Туреччина, Німеччина, Албанія та Чилі також заявили про підтримку територіальної цілісності України.

Постійний представник України при ЮНЕСКО Вадим Омельченко підкреслив важливість продовження моніторингу для збереження міжнародної уваги та протидії порушенням міжнародного права.

"Рішення Виконавчої ради підтверджує непохитну позицію більшості держав-членів ЮНЕСКО щодо захисту міжнародного права, прав людини та територіальної цілісності України", – зазначили в МЗС.

Тимчасово окупований Крим залишається територією постійних і системних порушень прав людини. Щодня його мешканці зазнають тиску, залякувань і обмежень своїх основних соціальних, економічних та культурних прав, а також стають жертвами переслідувань, незаконних арештів і репресій з боку окупаційних сил.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За даними Кримськотатарського Ресурсного Центру, протягом перших дев’яти місяців 2025 року в окупованому Криму зафіксували 100 випадків затримань та 177 арештів. Також 239 порушень права на справедливий суд і 25 обшуків у мешканців півострова.

Крім того, за цей період відбулося 108 допитів, опитувань або так званих "розмов" з громадянами. 57 разів фіксували порушення права людей на фізичне та психічне здоров’я.

