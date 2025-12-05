РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11454 посетителя онлайн
Новости Защита культурного наследия
167 2

Еще 19 украинских объектов внесли в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой ЮНЕСКО

Еще 19 украинских объектов под защитой ЮНЕСКО

Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении еще 19 украинских объектов культурного наследия в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой.

Об этом сообщает Министерство культуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮНЕСКО продолжит мониторинг ситуации в оккупированном Крыму

"Общее количество украинских объектов в Списке культурных ценностей под усиленной защитой возросло до 46. Это делает Украину одной из стран с самым большим перечнем культурного наследия, находящегося под наивысшей международно-правовой защитой в сфере гуманитарного права", - отметила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины - министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Читайте также: Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение об усилении поддержки Украины

Список объектов

Так, в список внесены следующие объекты:

  1. Аккерманская крепость, г. Белгород-Днестровский, Одесская область;
  2. Успенский собор, г. Харьков;
  3. Борисоглебский собор, г. Чернигов;
  4. Харьковский академический украинский драматический театр имени Тараса Шевченко, г. Харьков;
  5. Здание Кирхи (Церковь Святого Павла), г. Одесса;
  6. Усадьба Л.Е. Кенига: Дворец (Главный дом), г. Тростянец, Сумская область;
  7. Мовчанский монастырь, г. Путивль, Сумская область;
  8. Покровская церковь, г. Харьков;
  9. Приморская лестница, г. Одесса;
  10. Воскресенская церковь, г. Сумы;
  11. Кирилловская церковь, Киев;
  12. Спасо-Преображенский собор, г. Сумы;
  13. Троицкий собор, г. Сумы;
  14. Городище летописного города Искоростень, с. Коростень, Житомирская область;
  15. Археологический комплекс "Остров Байда", г. Запорожье;
  16. Одесский музей западного и восточного искусства, г. Одесса;
  17. Одесский национальный художественный музей, г. Одесса;
  18. Одесская национальная научная библиотека, г. Одесса;
  19. Музей искусств Прикарпатья, г. Ивано-Франковск.

Читайте: Присвоение украинского культурного наследия: Зеленский ввел санкции против 15 музейщиков РФ

Что такое усиленная защита?

Усиленная защита – это механизм международной защиты культурного наследия, предусмотренный Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года. Чтобы получить этот статус, объекты должны соответствовать трем ключевым критериям:

  • они являются культурным наследием, имеющим огромное значение для человечества;
  • они охраняются благодаря принятию на национальном уровне надлежащих правовых и административных мер, признающих их исключительную культурную и историческую ценность и обеспечивающих защиту на самом высоком уровне;
  • они не используются для военных целей или прикрытия военных объектов, и Сторона, осуществляющая контроль над культурными ценностями, сделала заявление в подтверждение того, что они не будут использоваться подобным образом.

Читайте также: Украина избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025–2029 годы (дополнено)

Нужно отметить, что в условиях полномасштабной российской агрессии Украина стала первым государством в мире, которое масштабно применяет механизм усиленной защиты во время войны, создав новый прецедент в международной практике.

Ранее в Международный список под усиленной защитой уже внесли 27 украинских объектов, преимущественно из числа тех, которые находятся в Списке всемирного наследия и Предварительном списке ЮНЕСКО - за исключением временно оккупированных территорий.

Автор: 

культура (857) Министерство культуры и информационной политики (795) ЮНЕСКО (222)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЮНЕСКО надасть додаткові засоби ППО (петріоти. іриски і т.п.) для прикриття цих обєктів від кацапських ударів? 🤔
показать весь комментарий
05.12.2025 15:21 Ответить
а яи захищає посилений захист ЮНЕСКО від влучання по ньому шахеда чи ракети?
показать весь комментарий
05.12.2025 15:48 Ответить
 
 