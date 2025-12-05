Еще 19 украинских объектов внесли в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой ЮНЕСКО

Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении еще 19 украинских объектов культурного наследия в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой.

"Общее количество украинских объектов в Списке культурных ценностей под усиленной защитой возросло до 46. Это делает Украину одной из стран с самым большим перечнем культурного наследия, находящегося под наивысшей международно-правовой защитой в сфере гуманитарного права", - отметила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины - министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Список объектов

Так, в список внесены следующие объекты:

Аккерманская крепость, г. Белгород-Днестровский, Одесская область; Успенский собор, г. Харьков; Борисоглебский собор, г. Чернигов; Харьковский академический украинский драматический театр имени Тараса Шевченко, г. Харьков; Здание Кирхи (Церковь Святого Павла), г. Одесса; Усадьба Л.Е. Кенига: Дворец (Главный дом), г. Тростянец, Сумская область; Мовчанский монастырь, г. Путивль, Сумская область; Покровская церковь, г. Харьков; Приморская лестница, г. Одесса; Воскресенская церковь, г. Сумы; Кирилловская церковь, Киев; Спасо-Преображенский собор, г. Сумы; Троицкий собор, г. Сумы; Городище летописного города Искоростень, с. Коростень, Житомирская область; Археологический комплекс "Остров Байда", г. Запорожье; Одесский музей западного и восточного искусства, г. Одесса; Одесский национальный художественный музей, г. Одесса; Одесская национальная научная библиотека, г. Одесса; Музей искусств Прикарпатья, г. Ивано-Франковск.

Что такое усиленная защита?

Усиленная защита – это механизм международной защиты культурного наследия, предусмотренный Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года. Чтобы получить этот статус, объекты должны соответствовать трем ключевым критериям:

они являются культурным наследием, имеющим огромное значение для человечества;

они охраняются благодаря принятию на национальном уровне надлежащих правовых и административных мер, признающих их исключительную культурную и историческую ценность и обеспечивающих защиту на самом высоком уровне;

они не используются для военных целей или прикрытия военных объектов, и Сторона, осуществляющая контроль над культурными ценностями, сделала заявление в подтверждение того, что они не будут использоваться подобным образом.

Нужно отметить, что в условиях полномасштабной российской агрессии Украина стала первым государством в мире, которое масштабно применяет механизм усиленной защиты во время войны, создав новый прецедент в международной практике.

Ранее в Международный список под усиленной защитой уже внесли 27 украинских объектов, преимущественно из числа тех, которые находятся в Списке всемирного наследия и Предварительном списке ЮНЕСКО - за исключением временно оккупированных территорий.