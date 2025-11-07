Украина избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025–2029 годы (дополнено)

Сегодня, 7 ноября, Украина была избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025–2029 годы наибольшим количеством голосов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с Румынией и Молдовой мы опередили Россию: уже второй раз подряд Москва проиграла выборы и не войдет в состав Совета", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил государства-члены, поддержавшие кандидатуру Украины.

"Вместе с партнерами мы используем все возможности, которые предоставляет ЮНЕСКО, чтобы восстанавливать жизнь, защищать нашу культуру, наследие и людей. Мы обеспечим, чтобы все формы российской агрессии — будь то война или гибридные угрозы — получили должный отпор. Альтернативы миру нет. Пора Москве это осознать", — подчеркнул он.

Читайте также: ЮНЕСКО продолжает мониторинг ситуации в оккупированном Крыму

РФ не прошла второй раз подряд

В свою очередь глава МИД Андрей Сибига отметил, что Украина была избрана наибольшим количеством голосов среди всех кандидатов - 137.

По его словам, на три места претендовали четыре кандидата: Украина, Румыния, Молдова и Россия.

Сибига подчеркнул, что РФ не прошла во второй раз подряд, несмотря на огромные усилия: "Это правильное решение - агрессору, который подрывает все нормы международного права, не место в таких важных органах"

"Это решение свидетельствует о высоком доверии международного сообщества и признании активной роли Украины в укреплении ЮНЕСКО, развитии образования, науки, культуры и защиты культурного наследия, даже в условиях продолжающейся российской агрессии", - добавил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮНЕСКО призвало расследовать гибель в российском плену журналистки Виктории Рощиной

Что дает членство в Исполнительном совете ЮНЕСКО

Членство в Исполнительном совете ЮНЕСКО открывает новые возможности для:

укрепление международного сотрудничества в области образования и науки;

защиты культурного наследия Украины, страдающего российской агрессией;

продвижение наших инициатив на глобальном уровне.

"Это означает, что голос Украины будет слышен еще громче - там, где принимаются решения о сохранении истории, поддержке образования и развитии гуманитарных ценностей. В то время, когда враг стремится уничтожить нашу идентичность, мы не только защищаем то, что принадлежит нам, но и помогаем формировать будущее международного культурного сообщества", - подчеркнул Сибига.

Также читайте: США начали официальную процедуру выхода из ЮНЕСКО

Он также поблагодарил государства-члены, которые поддержали кандидатуру Украины, за доверие и выразил готовность к плодотворному сотрудничеству "во имя мира, развития и взаимопонимания".

Что предшествовало

Ранее Исполнительный совет ЮНЕСКО на своей 222-й сессии принял очередное решение о действиях и программе чрезвычайной помощи ЮНЕСКО Украине. Совет подтвердил солидарность ЮНЕСКО с народом Украины в преодолении тяжелых последствий полномасштабной российской агрессии и призвал Генерального директора ЮНЕСКО продолжать мониторинг ситуации в Украине в ее международно признанных границах в сферах мандата Организации.