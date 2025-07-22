РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11996 посетителей онлайн
Новости Выход США из ЮНЕСКО
664 5

США начали официальную процедуру выхода из ЮНЕСКО

Администрация Трампа пересматривает участие США в ЮНЕСКО

Соединенные Штаты Америки начали официальную процедуру выхода страны из состава ЮНЕСКО - об этом было проинформировано в письме на имя генерального директора Организации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

"Сегодня Соединенные Штаты сообщили генеральному директору Одри Азуле о решении США выйти из ЮНЕСКО. Дальнейшее участие в ЮНЕСКО не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО, - New York Post

В Госдепе отметили, что ЮНЕСКО работает над продвижением "противоречивых социальных и культурных проблем и сосредотачивается на Целях устойчивого развития ООН, а также глобалистской и идеологической повестке дня международного развития". Это, как отметили в американском ведомстве, противоречит политике действующей администрации "Америка превыше всего".

В этом контексте, в частности, акцентируется, что решение ЮНЕСКО принять "Государство Палестина" в качестве государства-члена "является крайне проблематичным, противоречит политике США и способствует распространению антиизраильской риторики в Организации".

В Госдепе отметили, что дальнейшее участие США в международных организациях будет сосредоточено на продвижении американских интересов.

Читайте также: Трамп ищет альтернативу SpaceX Илона Маска для проекта "Золотой купол" стоимостью $175 миллиардов, - Reuters

"В соответствии со статьей II(6) Устава ЮНЕСКО, выход США вступит в силу 31 декабря 2026 года. Соединенные Штаты будут оставаться полноправным членом ЮНЕСКО до этого времени", - уточнили в Государственном департаменте.

Что предшествовало?

По данным The New York Post, решение вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО Трамп принял из-за антиамериканских и антиизраильских настроений в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

В феврале 2025 года сообщалось, что Администрация президента Дональда Трампа пересматривает участие США в ЮНЕСКО - Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Автор: 

США (27550) ЮНЕСКО (214)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вдруге вже, якщо не помиляюсь.
показать весь комментарий
22.07.2025 19:43 Ответить
За першої каденції він вже казав - ЮНЕСКО - бай - бай
показать весь комментарий
22.07.2025 19:50 Ответить
Трамп сказав шо ЮНЕСКО це дурники які непогано прилаштувались
показать весь комментарий
22.07.2025 19:45 Ответить
А Зелений Шапітолій почав процедуру виходу з Євро-атлантичної інтеграції.
показать весь комментарий
22.07.2025 19:47 Ответить
Що юнеско, що оон, що червоний хрест то лише бюрократи дармоїди і потрібні лише щоб щось там мовити з трибуни. Ну іще для захисту головорізів тапочників.
А у випадку справжньої проблеми вони починають робити собі аутофеляцію.
показать весь комментарий
22.07.2025 19:56 Ответить
 
 