США начали официальную процедуру выхода из ЮНЕСКО

Соединенные Штаты Америки начали официальную процедуру выхода страны из состава ЮНЕСКО - об этом было проинформировано в письме на имя генерального директора Организации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

"Сегодня Соединенные Штаты сообщили генеральному директору Одри Азуле о решении США выйти из ЮНЕСКО. Дальнейшее участие в ЮНЕСКО не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО, - New York Post

В Госдепе отметили, что ЮНЕСКО работает над продвижением "противоречивых социальных и культурных проблем и сосредотачивается на Целях устойчивого развития ООН, а также глобалистской и идеологической повестке дня международного развития". Это, как отметили в американском ведомстве, противоречит политике действующей администрации "Америка превыше всего".

В этом контексте, в частности, акцентируется, что решение ЮНЕСКО принять "Государство Палестина" в качестве государства-члена "является крайне проблематичным, противоречит политике США и способствует распространению антиизраильской риторики в Организации".

В Госдепе отметили, что дальнейшее участие США в международных организациях будет сосредоточено на продвижении американских интересов.

Читайте также: Трамп ищет альтернативу SpaceX Илона Маска для проекта "Золотой купол" стоимостью $175 миллиардов, - Reuters

"В соответствии со статьей II(6) Устава ЮНЕСКО, выход США вступит в силу 31 декабря 2026 года. Соединенные Штаты будут оставаться полноправным членом ЮНЕСКО до этого времени", - уточнили в Государственном департаменте.

Что предшествовало?

По данным The New York Post, решение вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО Трамп принял из-за антиамериканских и антиизраильских настроений в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

В феврале 2025 года сообщалось, что Администрация президента Дональда Трампа пересматривает участие США в ЮНЕСКО - Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.