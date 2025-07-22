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Новини Вихід США з ЮНЕСКО
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США розпочали офіційну процедуру виходу з ЮНЕСКО

Адміністрація Трампа переглядає участь США в ЮНЕСКО

Сполучені Штати Америки розпочали офіційну процедуру виходу країни зі складу ЮНЕСКО - про це було поінформовано в листі на ім’я генерального директора Організації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

"Сьогодні Сполучені Штати повідомили генеральному директору Одрі Азуле про рішення США вийти з ЮНЕСКО. Подальша участь у ЮНЕСКО не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вирішив вивести США з ЮНЕСКО, - New York Post

У Держдепі зазначили, що ЮНЕСКО працює над просуванням "суперечливих соціальних та культурних проблем і зосереджується на Цілях сталого розвитку ООН, а також глобалістському й ідеологічному порядку денному міжнародного розвитку". Це, як наголосили в американському відомстві, суперечить політиці чинної адміністрації "Америка понад усе".

У цьому контексті, зокрема, акцентується, що рішення ЮНЕСКО прийняти "Державу Палестина" як державу-члена "є вкрай проблематичним, суперечить політиці США та сприяє поширенню антиізраїльської риторики в Організації".

У Держдепі зауважили, що подальша участь США в міжнародних організаціях зосереджуватиметься на просуванні американських інтересів.

Читайте також: Трамп шукає альтернативу SpaceX Ілона Маска для проєкту "Золотий купол" вартістю $175 мільярдів, – Reuters

"Відповідно до статті II(6) Статуту ЮНЕСКО, вихід США набуде чинності 31 грудня 2026 року. Сполучені Штати залишатимуться повноправним членом ЮНЕСКО до цього часу", - уточнили в Державному департаменті.

Що передувало?

За даними The New York Post, рішення вивести Сполучені Штати із ЮНЕСКО Трамп ухвалив через антиамериканські та антиізраїльські настрої в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

У лютому 2025 року повідомлялось, що Адміністрація президента Дональда Трампа переглядає участь США в ЮНЕСКО - Організації ООН з питань освіти, науки і культури.

Автор: 

США (23858) ЮНЕСКО (165)


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Це вдруге вже, якщо не помиляюсь.
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22.07.2025 19:43 Відповісти
За першої каденції він вже казав - ЮНЕСКО - бай - бай
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22.07.2025 19:50 Відповісти
Трамп сказав шо ЮНЕСКО це дурники які непогано прилаштувались
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22.07.2025 19:45 Відповісти
А Зелений Шапітолій почав процедуру виходу з Євро-атлантичної інтеграції.
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22.07.2025 19:47 Відповісти
Що юнеско, що оон, що червоний хрест то лише бюрократи дармоїди і потрібні лише щоб щось там мовити з трибуни. Ну іще для захисту головорізів тапочників.
А у випадку справжньої проблеми вони починають робити собі аутофеляцію.
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22.07.2025 19:56 Відповісти
 
 