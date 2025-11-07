Сьогодні, 7 листопада, Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029 роки найбільшою кількістю голосів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Разом із Румунією і Молдовою ми випередили Росію: уже вдруге поспіль Москва програла вибори та не ввійде до складу Ради", - зазначив президент.

Зеленський подякував державам-членам, які підтримали кандидатуру України.

"Разом із партнерами ми використаємо всі можливості, які надає ЮНЕСКО, щоб відновлювати життя, захищати нашу культуру, спадщину та людей. Ми забезпечимо, щоб усі форми російської агресії — чи то війна, чи то гібридні загрози — дістали належну відсіч. Альтернативи миру немає. Час Москві це усвідомити", - наголосив він.

РФ не пройшла вдруге поспіль

Своєю чергою глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що Україну було обрано найбільшою кількістю голосів серед усіх кандидатів - 137.

За його словами, на три місця претендували чотири кандидати: Україна, Румунія, Молдова та Росія.

Сибіга наголосив, що РФ не пройшла вдруге поспіль попри величезні зусилля: "Це правильне рішення - агресору, який підриває всі норми міжнародного права, не місце в таких важливих органах"



"Це рішення свідчить про високу довіру міжнародної спільноти та визнання активної ролі України у зміцненні ЮНЕСКО, розвитку освіти, науки, культури та захисту культурної спадщини, навіть в умовах триваючої російської агресії", - додав глава МЗС.

Що дає членство у Виконавчій раді ЮНЕСКО

Членство у Виконавчій раді ЮНЕСКО відкриває нові можливості для:

зміцнення міжнародного співробітництва в галузі освіти та науки;

захисту культурної спадщини України, яка потерпає від російської агресії;

просування наших ініціатив на глобальному рівні.

"Це означає, що голос України буде чути ще гучніше - там, де приймаються рішення про збереження історії, підтримку освіти та розвиток гуманітарних цінностей. У час, коли ворог прагне знищити нашу ідентичність, ми не лише захищаємо те, що належить нам, а й допомагаємо формувати майбутнє міжнародної культурної спільноти", - наголосив Сибіга.

Він також подякував державам-членам, які підтримали кандидатуру України, за довіру та висловив готовність до плідної співпраці "в ім'я миру, розвитку та взаєморозуміння".

Що передувало

Раніше Виконавча рада ЮНЕСКО на своїй 222-й сесії ухвалила чергове рішення щодо дій та програми надзвичайної допомоги ЮНЕСКО Україні. Рада підтвердила солідарність ЮНЕСКО з народом України у подоланні тяжких наслідків повномасштабної російської агресії та закликала Генерального директора ЮНЕСКО продовжувати моніторинг ситуації в Україні у її міжнародно визнаних кордонах у сферах мандату Організації.