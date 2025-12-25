Покровск, который называют родиной "Щедрика", в это Рождество пытается уничтожить Россия, - Politico
Для украинцев разрушенный город Покровск, где в это Рождество продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами, ассоциируется с одним из древнейших культурных наследий их страны: щедривкой Carol of the Bells.
Что известно
"Западная аудитория может знать эту мелодию по голливудскому фильму "Один дома" и телесериалу "Тед Лассо", но этой зимой для украинцев она имеет более трогательные и политические отголоски, поскольку Покровск тесно связан с композитором колядки Николаем Леонтовичем", - пишут журналисты.
Создание "Щедрика"
Хотя Леонтович не писал эту щедривку в Покровске, как многие считают, город сыграл решающую роль в развитии как его музыки, так и патриотической украинской политики, из-за чего его преследовали советские агенты и в конце концов убили в 1921 году.
Журналисты отметили, что Леонтович жил в Покровске в первом десятилетии 20 века, преподавал в музыкальной школе и руководил хором железнодорожников. В этом городе он вдохновлялся самобытными украинскими народными традициями, после чего создал свою песню "Щедрик", родиной которой называют Покровск.
"Леонтович приехал в Покровск только с рюкзаком за плечами, но именно там он развился как композитор и привлек внимание жандармов, отстаивая права рабочих. Он даже пел "Марсельезу" с местным хором, которым руководил", - говорит автор книги "Наш мовчазний геній, Леонтович" Лариса Семенко.
По ее словам, это не просто рождественская песня, а украинское культурное послание миру, поздравительная открытка глубоко укоренившейся духовности и стойкости нации перед лицом угрозы. Той же угрозы, с которой наша нация борется сегодня.
Как только "Щедрик" был впервые исполнен в Киеве в 1916 году, его признали потенциальным хитом лидеры Украинской Народной Республики. Новое правительство решило отправить национальный хор в турне по Европе с песнями композитора в 1919 году, чтобы способствовать признанию УНР.
Несмотря на то, что мир не признавал новое государство, "Щедрику" удалось завоевать место в мировой культуре.
"Еще до перевода он имел успех. В Париже, в Праге, по всей Европе князья и короли были поражены, узнав, что такая богатая и древняя культура существует на их континенте", - добавила Семенко.
Адаптация
В 1936 году американский композитор украинского происхождения Петр (Питер) Вильговский написал текст на английском языке, адаптировав "Щедрик" к версии, известной на Западе как Carol of the Bells.
Леонтович не дожил до всемирного успеха, советская спецслужба убила его в январе 1921 года в доме родителей на Виннитчине. Украинцы узнали правду о его смерти только после открытия советских архивов в 1990-х годах.
"Так же, как и сейчас на оккупированных территориях Украины, российские власти видели угрозу в украинской культуре. Это было начало большого террора против украинских борцов за свободу, политиков и просветителей. Леонтович был одним из многих, кого убили", - говорит Семенко.
История повторяется
"Спустя почти 105 лет после смерти Леонтовича Россия снова пытается уничтожить украинскую государственность.
Хотя бои за Покровск продолжаются уже более 18 месяцев, Москва утверждает, что оккупировала его", - пишет издание.
