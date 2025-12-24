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Новости Видео Рождество в Украине
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Посольства Франции, Германии и Великобритании спели "Щедрик" в киевском метро. ВИДЕО

Накануне Рождества сотрудники посольств Великобритании, Германии и Франции спели "Щедрик" в киевском метро — в знак солидарности с украинцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись посольства опубликовала в своих соцсетях 24 декабря.

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Солидарность с Украиной 

В создании видеопоздравления также участвовали профессиональные украинские музыканты из проекта Open Opera Ukraine и Национального дома музыки. 

  • Видео снято на станции киевского метро "Золотые ворота".

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Поздравление украинцев

"Наши голоса –– посольств Германии, Франции и Великобритании и украинских артистов –– сливаются в "Щедрике" в знак поддержки и солидарности с украинцами.

Уже более века легендарный "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича звучит в мире как символ Рождества. Еще в 1919 году разливное многоголосие покорило сердца Европы, а впоследствии и Америки, открыв миру Украину – независимую нацию с собственным голосом. И покоряет по сей день", – отметили в посольстве Германии.

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Автор: 

Великобритания (5334) Германия (7599) Метрополитен (1020) поздравление (1025) посольство (1108) Рождество (388) Франция (3758)
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Топ комментарии
+19
Дякуємо за підтримку.
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24.12.2025 17:48 Ответить
+18
Миллион лайков!!!!!!!!!!!!!!!!
Дякую!!!!
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24.12.2025 17:46 Ответить
+18
ДЯКУЕМО!!!!!
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24.12.2025 17:55 Ответить

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