Посольства Франції, Німеччини та Британії заспівали "Щедрика" у київському метро. ВIДЕО
Напередодні Різдва працівники посольств Великої Британії, Німеччини й Франції заспівали "Щедрика" у київському метро — як знак солідарності з українцями.
Як інформує Цензор.НЕТ, відеозапис посольства опублікували у своїх соцмережах 24 грудня.
Солідарність з Україною
У створенні відеопривітання також брали участь професійні українські музиканти з проєкту Open Opera Ukraine і Національного будинку музики.
- Відео зняте на станції київського метро "Золоті ворота".
Привітання українців
"Наші голоси –– посольств Німеччини, Франції й Великої Британії та українських митців –– зливаються у "Щедрику" на знак підтримки й солідарності з українцями.
Уже понад століття легендарний "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича звучить у світі як символ Різдва. Ще в 1919 році розливисте багатоголосся підкорило серця Європи, а згодом і Америки, відкривши світу Україну – незалежну націю із власним голосом. І підкорює донині", – зазначили у посольстві Німеччини.
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