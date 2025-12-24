Посольства Франції, Німеччини та Британії заспівали "Щедрика" у київському метро. ВIДЕО

Напередодні Різдва працівники посольств Великої Британії, Німеччини й Франції заспівали "Щедрика" у київському метро — як знак солідарності з українцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозапис посольства опублікували у своїх соцмережах 24 грудня.

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Солідарність з Україною

У створенні відеопривітання також брали участь професійні українські музиканти з проєкту Open Opera Ukraine і Національного будинку музики.

Відео зняте на станції київського метро "Золоті ворота".

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Привітання українців

"Наші голоси –– посольств Німеччини, Франції й Великої Британії та українських митців –– зливаються у "Щедрику" на знак підтримки й солідарності з українцями.

Уже понад століття легендарний "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича звучить у світі як символ Різдва. Ще в 1919 році розливисте багатоголосся підкорило серця Європи, а згодом і Америки, відкривши світу Україну – незалежну націю із власним голосом. І підкорює донині", – зазначили у посольстві Німеччини.

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