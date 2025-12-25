Дух Рождества не угасает: бойцы бригады "Рубеж" отметили Сочельник на передовой. ФОТОРЕПОРТАЖ

Воины бригады "Рубеж" показали, как отмечают Сочельник непосредственно на передовых позициях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальном канале бригады.

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На обнародованных фотографиях видно, как украинские защитники находят время для рождественских традиций даже в сложных боевых условиях. Сочельник воины проводят в блиндажах и на позициях, между выполнением боевых задач и под постоянной угрозой обстрелов.

Защитники отмечают, что для украинцев этот праздник всегда был символом дома, семьи и единства. Сегодня же их домом стали укрепления на фронте, но духовные традиции остаются неизменными.

"Для украинцев этот праздник всегда был символом дома. Сегодня наш дом – это блиндажи и позиции, но дух Рождества не угасает даже здесь", – рассказали бойцы.

Военные добавили, что на импровизированных столах из найденных подручных материалов были горячий чай и кутья — как знак связи с семьями, родными домами и поколениями украинцев, которые сохраняли эти традиции.

Даже в самых тяжелых условиях защитники Украины подчеркивают: рождественский дух, вера и поддержка друг друга помогают выстоять и продолжать борьбу.

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