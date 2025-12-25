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Новости Фото Рождество в Украине
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Дух Рождества не угасает: бойцы бригады "Рубеж" отметили Сочельник на передовой. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бригада Рубеж празднует Рождество

Воины бригады "Рубеж" показали, как отмечают Сочельник непосредственно на передовых позициях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальном канале бригады.

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На обнародованных фотографиях видно, как украинские защитники находят время для рождественских традиций даже в сложных боевых условиях. Сочельник воины проводят в блиндажах и на позициях, между выполнением боевых задач и под постоянной угрозой обстрелов.

Бригада Рубеж празднует Рождество

Защитники отмечают, что для украинцев этот праздник всегда был символом дома, семьи и единства. Сегодня же их домом стали укрепления на фронте, но духовные традиции остаются неизменными.

"Для украинцев этот праздник всегда был символом дома. Сегодня наш дом – это блиндажи и позиции, но дух Рождества не угасает даже здесь", – рассказали бойцы.

Бригада Рубеж празднует Рождество

Военные добавили, что на импровизированных столах из найденных подручных материалов были горячий чай и кутья — как знак связи с семьями, родными домами и поколениями украинцев, которые сохраняли эти традиции.

Бригада Рубеж празднует Рождество

Даже в самых тяжелых условиях защитники Украины подчеркивают: рождественский дух, вера и поддержка друг друга помогают выстоять и продолжать борьбу.

Читайте: Сырский поздравил воинов ВСУ с Рождеством: Наша миссия — стоять на страже спокойствия. ВИДЕО

Автор: 

Рождество (388) ВСУ (7954)
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Топ комментарии
+11
І саме на Різдво ОПЗЄ та СН запустили у соцмережах кампанію дискредитації Залужного.

Це все, що треба знати про підараса Зеленського та те, як він готується до виборів.
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25.12.2025 01:07 Ответить
+10
Христос ся рождає !
Славімо його !

Героям Слава !
І мертвим, і живим, і ненародженим....

Україна буде жити !

.
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25.12.2025 01:08 Ответить
+7
Нехай Господь береже Вас рідненькі!.
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25.12.2025 01:07 Ответить

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