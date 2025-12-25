Дух Різдва не згасає: бійці бригади "Рубіж" відзначили Святвечір на передовій. ФОТОрепортаж

Воїни бригади "Рубіж" показали, як відзначають Святвечір безпосередньо на передових позиціях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на офіційному каналі бригади.

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На оприлюднених світлинах видно, як українські захисники знаходять час для різдвяних традицій навіть у складних бойових умовах. Святвечір воїни проводять у бліндажах та на позиціях, між виконанням бойових завдань і під постійною загрозою обстрілів.

Захисники зазначають, що для українців це свято завжди було символом дому, родини та єдності. Сьогодні ж їхнім домом стали укріплення на фронті, але духовні традиції залишаються незмінними.

"Для українців це свято завжди було символом дому. Сьогодні наш дім — це бліндажі та позиції, але дух Різдва не згасає навіть тут", — розповіли бійці.

Військові додали, що на імпровізованих столах зі знайдених підручних матеріалів були гарячий чай і кутя — як знак зв’язку з родинами, рідними оселями та поколіннями українців, які зберігали ці традиції.

Навіть у найважчих умовах оборонці України наголошують: різдвяний дух, віра та підтримка одне одного допомагають вистояти й продовжувати боротьбу.

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