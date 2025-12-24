Сирський привітав воїнів ЗСУ з Різдвом: Наша місія – стояти на варті спокою. ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у відеозверненні привітав воїнів ЗСУ з Різдвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Війна згуртувала нас у родину"

"Війна, що триває понад десять років, не лише забрала. Вона згуртувала нас у родину. Ми – українці різних міст, різних вірувань і національностей – об'єднані Збройними Силами України", - сказав Сирський у відеозверненні.

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Місія - стояти на варті спокою

Головком зазначив, що сьогоднішня місія українських воїнів — стояти на варті спокою своїх родин.

"Щоб наші діти, наші батьки та всі близькі могли побачити першу різдвяну зірку, зібратися за святковим столом, скуштувати куті і відчути радість. Ми взялись за неможливе і зробили це. Так само я вірю, що ми обов’язково повернемось до наших родин, за святковий стіл. Я пишаюся кожним із вас. Пишаюся нашою великою воїнською родиною", - сказав Сирський, привітавши воїнів ЗСУ із Різдвом Христовим.

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