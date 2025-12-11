Росія збільшує штурмові групи на Покровському напрямку, - бригада НГУ "Рубіж"

Російські війська на Покровському напрямку почали використовувати більш підготовлені штурмові групи по 5–7 осіб, залучаючи резерви морської піхоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

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"В піхотному плані те, що можна сказати (про зміну тактики росіян, - ред.), росіяни збільшили кількість особового складу, який задіюється у штурмових групах, або групах-одноразках. Тобто якщо раніше це були, умовно, не дуже професійні мобілізовані, які групами накопичувалися, то зараз вони підтягнули своїх резервів із морської піхоти. Вони вже штурмують групами по п'ять-сім чоловік, тобто вже двійки, трійки менше запускають", - розповів він.

Військовий зазначив, що росіяни відчувають можливість діяти таким чином через погодні умови.

"Очевидно, що вони відчувають якусь змогу, якраз поки користуючись її погодніми умовами. Користуючись тим, що складно доволі таки адекватно реагувати на всі їх спроби прориву, знову ж таки, через ці погодні умови, вони починають залучатися більш і більш підготовлені та професійні підрозділи в більшій кількості. Так, як ми помічали і підрозділи спеціально призначені, які вже там в нормальних маскхалатах з нормальною зброєю намагалися в наші тили заходити", - додав він.

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