Россия увеличивает штурмовые группы на Покровском направлении, - бригада НГУ "Рубеж"

Российские войска на Покровском направлении начали использовать более подготовленные штурмовые группы по 5–7 человек, привлекая резервы морской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

"В пехотном плане то, что можно сказать (об изменении тактики россиян, - ред.), россияне увеличили количество личного состава, который задействуется в штурмовых группах, или группах-одноразовых. То есть если раньше это были, условно, не очень профессиональные мобилизованные, которые группами накапливались, то сейчас они подтянули свои резервы из морской пехоты. Они уже штурмуют группами по пять-семь человек, то есть уже двойки, тройки меньше запускают", - рассказал он.

Военный отметил, что россияне чувствуют возможность действовать таким образом из-за погодных условий.

"Очевидно, что они чувствуют какую-то возможность, как раз пока пользуясь погодными условиями. Пользуясь тем, что довольно сложно адекватно реагировать на все их попытки прорыва, опять же, из-за этих погодных условий, они начинают привлекать более и более подготовленные и профессиональные подразделения в большем количестве. Так, как мы замечали и подразделения специально предназначенные, которые уже там в нормальных маскхалатах с нормальным оружием пытались в наши тылы заходить", - добавил он.

