РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11266 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении
684 3

Россия увеличивает штурмовые группы на Покровском направлении, - бригада НГУ "Рубеж"

Подготовленные группы и новая тактика: штурмы РФ на Покровском направлении

Российские войска на Покровском направлении начали использовать более подготовленные штурмовые группы по 5–7 человек, привлекая резервы морской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

 "В пехотном плане то, что можно сказать (об изменении тактики россиян, - ред.), россияне увеличили количество личного состава, который задействуется в штурмовых группах, или группах-одноразовых. То есть если раньше это были, условно, не очень профессиональные мобилизованные, которые группами накапливались, то сейчас они подтянули свои резервы из морской пехоты. Они уже штурмуют группами по пять-семь человек, то есть уже двойки, тройки меньше запускают", - рассказал он.

Военный отметил, что россияне чувствуют возможность действовать таким образом из-за погодных условий.

"Очевидно, что они чувствуют какую-то возможность, как раз пока пользуясь погодными условиями. Пользуясь тем, что довольно сложно адекватно реагировать на все их попытки прорыва, опять же, из-за этих погодных условий, они начинают привлекать более и более подготовленные и профессиональные подразделения в большем количестве. Так, как мы замечали и подразделения специально предназначенные, которые уже там в нормальных маскхалатах с нормальным оружием пытались в наши тылы заходить", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская артиллерия уничтожила колонну российской техники и пехоты на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (11573) боевые действия (5278) Покровск (1049) Покровский район (1418) война в Украине (7191)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, а наші підрозділи намагаються зайти у ворожі тили у "нормальних маскхалатах" та з "нормальною зброєю"?
показать весь комментарий
11.12.2025 11:00 Ответить
 
 