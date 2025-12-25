Рашисты атаковали эвакуационную миссию в Константиновке: погиб человек, двое ранены

Российские оккупанты с помощью дрона атаковали эвакуационную миссию в Константиновке, в результате чего погиб человек, два человека получили ранения.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Константиновки Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Один гражданский человек погиб в результате попадания вражеского дрона на оптоволокне. Его жизнь оборвалась мгновенно из-за прицельного удара агрессора.

Еще два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в городскую больницу города Дружковки, где им сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В момент атаки они занимались вывозом людей из опасных зон.

Читайте также: Сутки в Черниговской области: россияне обстреляли энергообъекты и промышленные предприятия, двое погибших. ФОТОрепортаж

"Это была очередная эвакуационная миссия, призванная спасти жизни жителей нашей громады.

Под вражеский огонь также попал легковой автомобиль общественной организации "Краматорское объединение волонтеров". Этот транспорт ежедневно осуществлял эвакуацию мирных жителей, вывозя людей из самых опасных зон", - добавил глава ГВА.

Разрушений жилого фонда во время этого обстрела не зафиксировано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Покровск, который называют родиной "Щедрика", в это Рождество пытается уничтожить Россия, - Politico