Новости Обстрелы Одесчины
2 944 17

Российский дрон снова ударил по дому одессита, который в прошлом году потерял жену и 4-месячного сына из-за обстрела, - СМИ

Дрон РФ снова ударил по дому одессита, чья семья погибла в марте

13 декабря во время российского обстрела Одессы беспилотник попал в дом Сергея Гайдаржи - мужчины, жена и четырехмесячный сын которого погибли в результате удара по многоэтажке в марте 2024 года.

Об этом пишет Kyiv Independent, передает Цензор.НЕТ.

Ночью 2 марта 2024 года российский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе, уничтожив подъезд. Среди 12 погибших были женщина по имени Анна и ее четырехмесячный сын Тимофей - их тела спасатели нашли рядом.

Сергей вспоминает день трагедии: "Я мгновенно вскочил с кровати и встал. Я понял, что мне нужно надеть обувь — хотя бы носки — потому что везде будет разбитое стекло. Потеря была настолько велика, что никакие слова не могли бы передать боль".

Несмотря на потерю, мужчина говорит, что думает о жене и сыне "с улыбкой", ведь верит, что "там, где они сейчас, им хорошо". По его словам, он убежден, что Анна и Тимофей воссоединились с его матерью, и он ждет дня, когда снова встретится с ними.

После гибели семьи и потери жилья Сергей вместе с дочерью Лизой переехал в дом, который им предоставили члены местной церковной общины. "Мы сделали небольшой ремонт и только начали обустраиваться", — рассказал он.

Однако 13 декабря, во время одной из самых массированных атак по Одессе, российский беспилотник снова ударил по жилью мужчины. На этот раз обошлось без жертв. Сам Гайдаржи отметил, что дом можно отстроить, "но жизнь - ее уже никогда не вернешь": "Поэтому разница между тем, что было тогда, и тем, что произошло сейчас, огромна".

На вопрос о мести он ответил, что "Бог отомстит за нас", добавив, что Божья справедливость, по его словам, "гораздо строже".

Что предшествовало?

Российский дрон ночью 2 марта ударил по жилому девятиэтажному дому в Одессе. 8 погибших, среди них двое детей.

Из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, извлекли тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.

+14
Переважна більшість гагаузів налаштовані "прокацапськи"... Саме на них спираються кацапи, що у Молдові, що й на Одещині... Того й "співає пісні" про "божу кару", а не про помсту...
25.12.2025 12:35 Ответить
+5
Хто небудь скажити цьому ... що давній принцип "око за око" ніхто не відменяв. А те що він втративши жінку, дитину, житло не пішов мститися багато про що говорить
25.12.2025 12:38 Ответить
+3
може він батько дитини-сироти без матері?
25.12.2025 13:19 Ответить
Сім*я гагаузів була вбита кацапами.
25.12.2025 12:28 Ответить
Гагаузи це тюрки, ердоган має помститись
25.12.2025 12:38 Ответить
Хто небудь скажити цьому ... що давній принцип "око за око" ніхто не відменяв. А те що він втративши жінку, дитину, житло не пішов мститися багато про що говорить
25.12.2025 12:38 Ответить
Слухай, русскій, що ти тут робиш? Дамой!
25.12.2025 12:42 Ответить
ну і кого вирастить такий батько? чергового боягуза, який буде підставляти пику для биття, бо заповідь божа какже - вдарили по однієї щоці, підстав другу. Та й ше невідомо чому вчить батька, може він взагалі гундяєвец
25.12.2025 13:32 Ответить
Може він заброньованець .
25.12.2025 13:05 Ответить
може він батько дитини-сироти без матері?
25.12.2025 13:19 Ответить
Тепер це й чоловік, може нарешті, прийти і захищати Україну???
25.12.2025 13:10 Ответить
тебе теж Бог покарає, бо ти гімнюк бездушний
25.12.2025 13:20 Ответить
А тобі бог подякує щиро і без берегів !
25.12.2025 13:29 Ответить
Плив, плив московіт, а на березі, - усрався!!!
Типовий орк ************!
25.12.2025 16:41 Ответить
Думка Сашка з Німеччини нам всім дуже важлива.
25.12.2025 14:19 Ответить
Маєте рацію, плюгавий московіт здохне!!!
А Україна - вічна і непереможна!! Тисячолітня її історія, цьому підтвердження!! А члЄнін -сралін та їх ******, це мить для Історії!
25.12.2025 15:28 Ответить
 
 