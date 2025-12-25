Российский дрон снова ударил по дому одессита, который в прошлом году потерял жену и 4-месячного сына из-за обстрела, - СМИ

13 декабря во время российского обстрела Одессы беспилотник попал в дом Сергея Гайдаржи - мужчины, жена и четырехмесячный сын которого погибли в результате удара по многоэтажке в марте 2024 года.

Ночью 2 марта 2024 года российский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе, уничтожив подъезд. Среди 12 погибших были женщина по имени Анна и ее четырехмесячный сын Тимофей - их тела спасатели нашли рядом.

Сергей вспоминает день трагедии: "Я мгновенно вскочил с кровати и встал. Я понял, что мне нужно надеть обувь — хотя бы носки — потому что везде будет разбитое стекло. Потеря была настолько велика, что никакие слова не могли бы передать боль".

Несмотря на потерю, мужчина говорит, что думает о жене и сыне "с улыбкой", ведь верит, что "там, где они сейчас, им хорошо". По его словам, он убежден, что Анна и Тимофей воссоединились с его матерью, и он ждет дня, когда снова встретится с ними.

После гибели семьи и потери жилья Сергей вместе с дочерью Лизой переехал в дом, который им предоставили члены местной церковной общины. "Мы сделали небольшой ремонт и только начали обустраиваться", — рассказал он.

Однако 13 декабря, во время одной из самых массированных атак по Одессе, российский беспилотник снова ударил по жилью мужчины. На этот раз обошлось без жертв. Сам Гайдаржи отметил, что дом можно отстроить, "но жизнь - ее уже никогда не вернешь": "Поэтому разница между тем, что было тогда, и тем, что произошло сейчас, огромна".

На вопрос о мести он ответил, что "Бог отомстит за нас", добавив, что Божья справедливость, по его словам, "гораздо строже".

Что предшествовало?

Российский дрон ночью 2 марта ударил по жилому девятиэтажному дому в Одессе. 8 погибших, среди них двое детей.

Из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, извлекли тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.

