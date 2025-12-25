РУС
Российские беспилотники атакуют Украину - сообщают Воздушные силы (обновлено)

атака российских беспилотников 25 декабря

В ночь на четверг, 25 декабря, Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение вражеских дронов

В 19:37 - БПЛА на севере Ровенской области курсом на Дубровицу.

В 19:44 - БПЛА в районе Киевского водохранилища курсом на север.

В 20:25 - скоростная цель в Запорожье, курсом на север

В 20:26 - опасность для Днепра.

Обновлённая информация:

В 20:40 – Воздушные силы сообщили о движении БПЛА по следующим направлениям:

  • Волынская область: БПЛА мимо Ковеля курсом на Турийск;

  • Север Ровенской области: курсом на запад.

В 20:43 – БПЛА на севере Житомирской области курсом на запад.

В 20:49 – пуски КАБ на Донецкую область.

В 21:04 – вражеские беспилотники зафиксированы:

  • Черниговская область: курсом на Гончаровское;

  • Сумская область: курсом на Недригайлов, Ромны.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

В Ковелі стрільба , а потім бахнуло .
25.12.2025 20:51 Ответить
Пишуть що ракетоносії вийшли в море, залп до 20 ракет.

Бережіть себе: сатаністи росіяни готують обстріл, принципово в мороз і на Різдво.
25.12.2025 21:11 Ответить
 
 