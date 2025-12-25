Российские беспилотники атакуют Украину - сообщают Воздушные силы (обновлено)

В ночь на четверг, 25 декабря, Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 19:37 - БПЛА на севере Ровенской области курсом на Дубровицу.

В 19:44 - БПЛА в районе Киевского водохранилища курсом на север.

В 20:25 - скоростная цель в Запорожье, курсом на север

В 20:26 - опасность для Днепра.

Обновлённая информация:

В 20:40 – Воздушные силы сообщили о движении БПЛА по следующим направлениям:

Волынская область: БПЛА мимо Ковеля курсом на Турийск;

Север Ровенской области: курсом на запад.

В 20:43 – БПЛА на севере Житомирской области курсом на запад.

В 20:49 – пуски КАБ на Донецкую область.

В 21:04 – вражеские беспилотники зафиксированы:

Черниговская область: курсом на Гончаровское;

Сумская область: курсом на Недригайлов, Ромны.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что вЧернигове в результате атаки российского беспилотника по жилому дому погибла 80-летняя женщина. Количество пострадавших возросло до десяти.

Читайте также: Один человек погиб и трое ранены в результате вражеских обстрелов Херсонской области