Российские беспилотники атакуют Украину - сообщают Воздушные силы (обновлено)
В ночь на четверг, 25 декабря, Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:37 - БПЛА на севере Ровенской области курсом на Дубровицу.
В 19:44 - БПЛА в районе Киевского водохранилища курсом на север.
В 20:25 - скоростная цель в Запорожье, курсом на север
В 20:26 - опасность для Днепра.
Обновлённая информация:
В 20:40 – Воздушные силы сообщили о движении БПЛА по следующим направлениям:
-
Волынская область: БПЛА мимо Ковеля курсом на Турийск;
-
Север Ровенской области: курсом на запад.
В 20:43 – БПЛА на севере Житомирской области курсом на запад.
В 20:49 – пуски КАБ на Донецкую область.
В 21:04 – вражеские беспилотники зафиксированы:
-
Черниговская область: курсом на Гончаровское;
-
Сумская область: курсом на Недригайлов, Ромны.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что вЧернигове в результате атаки российского беспилотника по жилому дому погибла 80-летняя женщина. Количество пострадавших возросло до десяти.
Бережіть себе: сатаністи росіяни готують обстріл, принципово в мороз і на Різдво.