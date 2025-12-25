Один человек погиб, трое ранены в результате вражеских обстрелов Херсонской области.

Сегодня, 25 декабря 2025 года, российская армия обстреляла населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чем били россияне?

Как отмечается, военные РФ атаковали область из артиллерийского и минометного оружия, а также с применением дронов различного типа.

Погибшие и раненые

Так, по состоянию на 17:30 известно, что в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще трое гражданских получили ранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли центр Херсона: ударили по рынку, погиб мужчина (обновлено). ВИДЕО

Подробности

Утром оккупанты осуществили артиллерийский обстрел села Чернобаевка Херсонского района. Пострадала 89-летняя женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение.

В полдень враг нанес удар по центральной части Херсона. В результате обстрела погиб 47-летний мужчина, ранения получил 50-летний местный житель.



Около 16:50 от вражеского обстрела областного центра пострадал 27-летний мужчина.

Читайте: Военные РФ минируют проливы в островной зоне Херсонщины и пытаются наладить логистические маршруты, - Силы обороны юга

Повреждения

В результате атак повреждены частные и многоквартирные дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.