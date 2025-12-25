Днем 25 декабря российские военные нанесли удар по центру Херсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

"Россияне обстреливают центр Херсона! Оставайтесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.

Обстрелы Херсонской области за сутки

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Молодежное, Приднепровское, Белозерка, Станислав, Софиевка, Днепровское, Велетенское, Незламное, Кизомыс, Понятовка, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Токаровка, Берислав, Сагайдачное, Дудчаны, Золотая Балка, Бургунка, Гавриловка, Николаевка, Миловое, Монастырское, Отрадокаменка, Ольговка, Саблуковка, Томарино, Тягинка, Красный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 3 частных дома. Также оккупанты испортили админздание и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

