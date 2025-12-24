Враг атаковал критическую инфраструктуру Херсона: обесточен Днепровский район

Российские оккупанты снова атаковали критическую инфраструктуру Херсона.

Об этом сообщает пресс-центр Херсонской ГВА.

Есть отключение электроэнергии

Как отмечается, вследствие вражеских обстрелов обесточен Днепровский район. Также возможны перебои с централизованным водоснабжением.

"Специалисты изучают объем повреждений и проводят аварийно-восстановительные работы с учетом ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что "Херсоноблэнерго" просит международной помощи: из-за ударов РФ на восстановление нужно более 313 млн грн.

Также отмечалось, что работа Херсонской ТЭЦ приостановлена вследствие российских ударов.

В ГВА, комментируя возобновление работы Херсонской ТЭЦ, заявили, что пока приступить к выполнению этих работ невозможно.

