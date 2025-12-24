Враг атаковал критическую инфраструктуру Херсона: обесточен Днепровский район
Российские оккупанты снова атаковали критическую инфраструктуру Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ГВА.
Есть отключение электроэнергии
Как отмечается, вследствие вражеских обстрелов обесточен Днепровский район. Также возможны перебои с централизованным водоснабжением.
"Специалисты изучают объем повреждений и проводят аварийно-восстановительные работы с учетом ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что "Херсоноблэнерго" просит международной помощи: из-за ударов РФ на восстановление нужно более 313 млн грн.
- Также отмечалось, что работа Херсонской ТЭЦ приостановлена вследствие российских ударов.
- В ГВА, комментируя возобновление работы Херсонской ТЭЦ, заявили, что пока приступить к выполнению этих работ невозможно.
