214 2

Враг атаковал критическую инфраструктуру Херсона: обесточен Днепровский район

обстрел энергетики в Херсонской области

Российские оккупанты снова атаковали критическую инфраструктуру Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ГВА.

Есть отключение электроэнергии

Как отмечается, вследствие вражеских обстрелов обесточен Днепровский район. Также возможны перебои с централизованным водоснабжением.

Читайте также: РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Чернигове: обесточена часть города

"Специалисты изучают объем повреждений и проводят аварийно-восстановительные работы с учетом ситуации с безопасностью", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что "Херсоноблэнерго" просит международной помощи: из-за ударов РФ на восстановление нужно более 313 млн грн.
  • Также отмечалось, что работа Херсонской ТЭЦ приостановлена вследствие российских ударов.
  • В ГВА, комментируя возобновление работы Херсонской ТЭЦ, заявили, что пока приступить к выполнению этих работ невозможно.

Читайте также: Эстония выделит 2 млн евро на поддержку энергетики Украины

обстрел (31005) Херсон (3200) энергетика (2949) Херсонская область (5450) Херсонский район (722)
Цікаво то шо на фізичний захист ціх споруд було виделено сотні мільонів і призначено відповідальним плешивого Пуштуна якому призначили кінську заробітню платню. Захист не побудовано сотні мільонів засвоєно, Пуштун, блища лисиною, гарно себе почуває, результати його праці відчуваємо всі ми а ані СБУ ані НАБУ тощо питань до Пуштуна нема. Тежсаме стосуєтся і Укрзазізниці та СерЛеща. І обох призначав особисто Zе
24.12.2025 09:06 Ответить
Як ми дізналися про двушечку на мацкву, так ми колись дізнаємося, що зелені наводили кацапів на енергообʼєкти і крали потім гроші на цьому, це лише справа часу
24.12.2025 09:17 Ответить
 
 