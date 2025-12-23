Эстония выделит 2 млн евро на поддержку энергетики Украины

Министерство климата Эстонии предоставит 2 млн евро Фонду поддержки энергетики Украины, чтобы помочь восстанавливать энергетическую инфраструктуру после российских ударов.

Об этом пишет ERR, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

В министерстве отметили, что покрытие пикового потребления в Украине в зимний период без международной помощи невозможно.

"Поддержка Украины Эстонией является последовательной и долгосрочной. Энергетика Украины сегодня – это не просто отрасль экономики, а вопрос выживания.

Каждая восстановленная подстанция, каждый работающий генератор означают теплый дом, функционирующую больницу и функционирующее общество", - подчеркнули там.

Читайте также: Португалия ежегодно будет направлять €25 млн на закупку продукции украинского ОПК, - Шмыгаль

Выделенные средства помогут покрыть насущные потребности украинских энергетических предприятий, в частности речь идет о закупке запчастей, генераторов и топлива, а также проведении аварийных ремонтных работ.

Ранее Эстония через Министерство иностранных дел пожертвовала Энергетическому фонду Украины 620 000 евро: 50 000 евро в 2023 году, 420 000 евро в 2024 году и 150 000 евро в октябре этого года. В целом различные страны пожертвовали фонду 1,44 млрд евро.

Читайте: Удары РФ по энергетике Украины в праздничный сезон не останутся без ответа, - Цахкна

Что предшествовало?

Утром 23 декабря по всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу. Российские войска осуществляли комбинированную атаку с применением крылатых ракет и ударных беспилотников. В Киеве, Киевской области и Ивано-Франковской области сообщали о работе ПВО.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.

Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.

Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, 5 человек пострадали, погиб один ребенок, повреждены дома и предприятия.

В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.

В Одесской области есть повреждения и перебои со светом из-за атаки РФ.

Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.

Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе - ребенок, поврежден дом.

Читайте: В Украине в ближайшее время установят 60 дополнительных объектов распределенной генерации, - Кулеба