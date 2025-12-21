РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8195 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество Украины и Португалии
206 2

Португалия ежегодно будет направлять €25 млн на закупку продукции украинского ОПК, - Шмыгаль

Украина и Португалия усиливают оборонное сотрудничество

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром обороны Португалии Нуну Мело, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в области обороны и поддержку Украины. 

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом глава Минобороны сообщил в соцсети X.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Был рад встретиться со своим коллегой, министром обороны Португалии Нуну Мело. Поблагодарил за визит в Киев в этот важный период. Выразил искреннюю благодарность Португалии за помощь, объявленную во время заседания UDCG, и готовность внести взнос в размере 50 млн евро в механизм PURL", - написал он.

Португалия и инициатива SAFE

Шмыгаль отметил важность решения Португалии направлять 25 млн евро ежегодно в течение пяти лет в рамках инициативы SAFE для закупки украинской оборонной продукции.

Смотрите также: Украина и Португалия будут сотрудничать в производстве морских дронов, - Зеленский. ВИДЕО

Обсудили продолжение сотрудничества, в частности 

  •   в сфере оборонной промышленности,
  • перспективы взаимовыгодных проектов и
  • долгосрочного развития наших возможностей.

"Отдельно остановились на критических потребностях обороны Украины для защиты людей и критической инфраструктуры. Благодарен Португалии за поддержку!", - говорится в сообщении.

Читайте также: Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру прибыл в Киев

Автор: 

помощь (8272) Португалия (207) Шмыгаль Денис (2929)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, яка клікуха у шмигалятини на плівках...?
показать весь комментарий
21.12.2025 15:27 Ответить
Его там точно нет
Он - ахметовский
Группировки разные
показать весь комментарий
21.12.2025 15:47 Ответить
 
 