Португалия ежегодно будет направлять €25 млн на закупку продукции украинского ОПК, - Шмыгаль
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром обороны Португалии Нуну Мело, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в области обороны и поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом глава Минобороны сообщил в соцсети X.
"Был рад встретиться со своим коллегой, министром обороны Португалии Нуну Мело. Поблагодарил за визит в Киев в этот важный период. Выразил искреннюю благодарность Португалии за помощь, объявленную во время заседания UDCG, и готовность внести взнос в размере 50 млн евро в механизм PURL", - написал он.
Португалия и инициатива SAFE
Шмыгаль отметил важность решения Португалии направлять 25 млн евро ежегодно в течение пяти лет в рамках инициативы SAFE для закупки украинской оборонной продукции.
Обсудили продолжение сотрудничества, в частности
- в сфере оборонной промышленности,
- перспективы взаимовыгодных проектов и
- долгосрочного развития наших возможностей.
"Отдельно остановились на критических потребностях обороны Украины для защиты людей и критической инфраструктуры. Благодарен Португалии за поддержку!", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он - ахметовский
Группировки разные