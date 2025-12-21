Португалия ежегодно будет направлять €25 млн на закупку продукции украинского ОПК, - Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром обороны Португалии Нуну Мело, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в области обороны и поддержку Украины.

об этом глава Минобороны сообщил в соцсети X.

"Был рад встретиться со своим коллегой, министром обороны Португалии Нуну Мело. Поблагодарил за визит в Киев в этот важный период. Выразил искреннюю благодарность Португалии за помощь, объявленную во время заседания UDCG, и готовность внести взнос в размере 50 млн евро в механизм PURL", - написал он.

Португалия и инициатива SAFE

Шмыгаль отметил важность решения Португалии направлять 25 млн евро ежегодно в течение пяти лет в рамках инициативы SAFE для закупки украинской оборонной продукции.

Обсудили продолжение сотрудничества, в частности

в сфере оборонной промышленности,

перспективы взаимовыгодных проектов и

долгосрочного развития наших возможностей.

"Отдельно остановились на критических потребностях обороны Украины для защиты людей и критической инфраструктуры. Благодарен Португалии за поддержку!", - говорится в сообщении.

