Португалія щороку спрямовуватиме €25 млн на закупівлю продукції українського ОПК, - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із міністром оборони Португалії Нуну Мело, під час якої сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю та підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник Міноборони повідомив у соцмережі X.

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"Був радий зустрітися зі своїм колегою, Міністром оборони Португалії Нуну Мело. Подякував за візит до Києва у цей важливий період. Висловив щиру вдячність Португалії за допомогу, оголошену під час засідання UDCG, та готовність зробити внесок у розмірі 50 млн євро до механізму PURL", - написав він.

Португалія й ініціатива SAFE

Шмигаль відзначив важливість рішення Португалії спрямовувати 25 млн євро щороку протягом п’яти років у межах ініціативи SAFE для закупівлі української оборонної продукції.

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Обговорили продовження співпраці, зокрема

у сфері оборонної промисловості,

перспективи взаємовигідних проєктів і

довгострокового розвитку наших спроможностей.

"Окремо зупинилися на критичних потребах оборони України для захисту людей та критичної інфраструктури. Вдячний Португалії за підтримку!" - ідеться в повідомленні.

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