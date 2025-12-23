Естонія виділить 2 млн євро на підтримку енергетики України

Міністерство клімату Естонії надасть 2 млн євро Фонду підтримки енергетики України, щоб допомогти відновлювати енергетичну інфраструктуру після російських ударів.

Про це пише ERR, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

У міністерстві зазначили, що покриття пікового споживання в Україні в зимовий період без міжнародної допомоги неможливе.

"Підтримка України Естонією є послідовною та довгостроковою. Енергетика України сьогодні – це не просто галузь економіки, а питання виживання.

Кожна відновлена ​​підстанція, кожен працюючий генератор означають теплий будинок, лікарню, що функціонує, і суспільство, що функціонує", - наголосили там.

Читайте також: Португалія щороку спрямовуватиме €25 млн на закупівлю продукції українського ОПК, - Шмигаль

Виділені кошти допоможуть покрити нагальні потреби українських енергетичних підприємств, зокрема йдеться про закупівлю запчастин, генераторів і палива, а також проведення аварійних ремонтних робіт.

Раніше Естонія через Міністерство закордонних справ пожертвувала Енергетичному фонду України 620 000 євро: 50 000 євро у 2023 році, 420 000 євро у 2024 році і 150 000 євро в жовтні цього року. Загалом різні країни пожертвували фонду 1,44 млрд євро.

Читайте: Удари РФ по енергетиці України у святковий сезон не залишаться без відповіді, - Цахкна

Що передувало?

Вранці 23 грудня по всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу. Російські війська здійснювали комбіновану атаку із застосуванням крилатих ракет та ударних безпілотників. У Києві, Київській області та на Івано-Франківщині повідомляли про роботу ППО.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула одна дитина, пошкоджено будинки та підприємства.

На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.

На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.

Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.

Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

Читайте: В Україні найближчим часом встановлять 60 додаткових об’єктів розподіленої генерації, – Кулеба