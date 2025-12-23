Естонія виділить 2 млн євро на підтримку енергетики України
Міністерство клімату Естонії надасть 2 млн євро Фонду підтримки енергетики України, щоб допомогти відновлювати енергетичну інфраструктуру після російських ударів.
Про це пише ERR, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У міністерстві зазначили, що покриття пікового споживання в Україні в зимовий період без міжнародної допомоги неможливе.
"Підтримка України Естонією є послідовною та довгостроковою. Енергетика України сьогодні – це не просто галузь економіки, а питання виживання.
Кожна відновлена підстанція, кожен працюючий генератор означають теплий будинок, лікарню, що функціонує, і суспільство, що функціонує", - наголосили там.
Виділені кошти допоможуть покрити нагальні потреби українських енергетичних підприємств, зокрема йдеться про закупівлю запчастин, генераторів і палива, а також проведення аварійних ремонтних робіт.
Раніше Естонія через Міністерство закордонних справ пожертвувала Енергетичному фонду України 620 000 євро: 50 000 євро у 2023 році, 420 000 євро у 2024 році і 150 000 євро в жовтні цього року. Загалом різні країни пожертвували фонду 1,44 млрд євро.
Що передувало?
Вранці 23 грудня по всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу. Російські війська здійснювали комбіновану атаку із застосуванням крилатих ракет та ударних безпілотників. У Києві, Київській області та на Івано-Франківщині повідомляли про роботу ППО.
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
- Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
- Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
- Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула одна дитина, пошкоджено будинки та підприємства.
- На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
- На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
- Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
- Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.
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