Удари РФ по енергетиці України у святковий сезон не залишаться без відповіді, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на атаки Росії на українські регіони у святковий сезон.

Про це він написав у соціальній мережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"У святковий сезон, який має об'єднувати людей у святкуванні, роздумах і доброзичливості, Росія продовжує ескалацію своїх атак проти України, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі та навмисно наражаючи на небезпеку невинних цивільних осіб, які просто намагаються провести час зі своїми родинами. Ці злочини не залишаться без відповіді", - зазначив Цахкна.

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Що передувало?

Вранці 23 грудня по всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу. Російські війська здійснювали комбіновану атаку із застосуванням крилатих ракет та ударних безпілотників. У Києві, Київській області та на Івано-Франківщині повідомляли про роботу ППО.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула одна дитина, пошкоджено будинки та підприємства.

На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.

На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.

Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.

Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

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