Електропостачання відновлено на Рівненщині: запроваджено аварійні відключення

Енергетики повністю відновили електропостачання на Рівненщині після ворожої атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

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Діють аварійні знеструмлення

Втім, через складну ситуацію в енергосистемі державі змушені одразу ж запровадити графіки погодинних відключень.

З 12:00 до 16:00 не буде світла у підчерг 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Графіки щодо інших підчерг зараз складають.

Нагадаємо, в Міненерго раніше повідомляли, що через атаку РФ було майже повністю знеструмлено Рівненщину, Тернопільщину та Хмельниччину.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула дитина, пошкоджено будинки та підприємства.

На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.

На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.

Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.

Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

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