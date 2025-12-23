Електропостачання відновлено на Рівненщині: запроваджено аварійні відключення
Енергетики повністю відновили електропостачання на Рівненщині після ворожої атаки.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Діють аварійні знеструмлення
Втім, через складну ситуацію в енергосистемі державі змушені одразу ж запровадити графіки погодинних відключень.
З 12:00 до 16:00 не буде світла у підчерг 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Графіки щодо інших підчерг зараз складають.
Нагадаємо, в Міненерго раніше повідомляли, що через атаку РФ було майже повністю знеструмлено Рівненщину, Тернопільщину та Хмельниччину.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
- Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
- Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
- Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула дитина, пошкоджено будинки та підприємства.
- На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
- На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
- Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
- Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.
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