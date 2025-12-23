Электроснабжение восстановлено в Ривненской области: введены аварийные отключения
Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Ривненской области после вражеской атаки.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
Действуют аварийные отключения электроэнергии
Впрочем, из-за сложной ситуации в энергосистеме государства вынуждены сразу же ввести графики почасовых отключений.
С 12:00 до 16:00 не будет света в подочередях 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Графики по другим подочередям сейчас составляют.
Напомним, в Минэнерго ранее сообщали, что из-за атаки РФ были почти полностью обесточены Ривненская, Тернопольская и Хмельницкая области.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
- Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.
- Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
- В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
- В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
- Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
- Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.
