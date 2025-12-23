Электроснабжение восстановлено в Ривненской области: введены аварийные отключения

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Ривненской области после вражеской атаки.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ривненской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Действуют аварийные отключения электроэнергии

Впрочем, из-за сложной ситуации в энергосистеме государства вынуждены сразу же ввести графики почасовых отключений.

С 12:00 до 16:00 не будет света в подочередях 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Графики по другим подочередям сейчас составляют.

Напомним, в Минэнерго ранее сообщали, что из-за атаки РФ были почти полностью обесточены Ривненская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.

Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.

Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.

В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.

В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.

Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.

Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.

