Удары РФ по энергетике Украины в праздничный сезон не останутся без ответа, - Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на атаки России на украинские регионы в праздничный сезон.
Об этом он написал в социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.
"В праздничный сезон, который должен объединять людей в праздновании, размышлениях и доброжелательности, Россия продолжает эскалацию своих атак против Украины, нанося удары по энергетической инфраструктуре и намеренно подвергая опасности невинных гражданских лиц, которые просто пытаются провести время со своими семьями. Эти преступления не останутся без ответа", - отметил Цахкна.
Что предшествовало?
Утром 23 декабря по всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу. Российские войска осуществляли комбинированную атаку с применением крылатых ракет и ударных беспилотников. В Киеве, Киевской области и Ивано-Франковской области сообщали о работе ПВО.
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
- Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
- Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, 5 человек пострадали, погиб один ребенок, повреждены дома и предприятия.
- В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
- В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
- Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
- Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе - ребенок, поврежден дом.
"Заблукалих" кацапських прикордонників вже знищили, чи обережно підібрали, нагодували і безкоштовно привезли до Роісі?
Якщо Вова пообіцяв Трампу бити лише по паливних заводах кацапів, то так і буде!
Пацан сказав-пацан зробив!