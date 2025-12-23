РУС
910 10

Удары РФ по энергетике Украины в праздничный сезон не останутся без ответа, - Цахкна

Маргус Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на атаки России на украинские регионы в праздничный сезон.

Об этом он написал в социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.

"В праздничный сезон, который должен объединять людей в праздновании, размышлениях и доброжелательности, Россия продолжает эскалацию своих атак против Украины, нанося удары по энергетической инфраструктуре и намеренно подвергая опасности невинных гражданских лиц, которые просто пытаются провести время со своими семьями. Эти преступления не останутся без ответа", - отметил Цахкна.

Что предшествовало?

Утром 23 декабря по всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу. Российские войска осуществляли комбинированную атаку с применением крылатых ракет и ударных беспилотников. В Киеве, Киевской области и Ивано-Франковской области сообщали о работе ПВО.

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
  • Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
  • Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
  • Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, 5 человек пострадали, погиб один ребенок, повреждены дома и предприятия.
  • В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
  • В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
  • Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
  • Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе - ребенок, поврежден дом.

Топ комментарии
+2
Естонія дуже по мацкві бити? Потужно
23.12.2025 13:14 Ответить
+2
І яку відповідь дасть Естонія?

"Заблукалих" кацапських прикордонників вже знищили, чи обережно підібрали, нагодували і безкоштовно привезли до Роісі?
23.12.2025 13:16 Ответить
+1
Звичайно не залишаться, навіть питання не стоїть. Підійдуть до кордону, обернуть пердака у бік кацапії, бомбануть і підпалять запальничкою.
23.12.2025 13:17 Ответить
Естонія дуже по мацкві бити? Потужно
23.12.2025 13:14 Ответить
І яку відповідь дасть Естонія?

"Заблукалих" кацапських прикордонників вже знищили, чи обережно підібрали, нагодували і безкоштовно привезли до Роісі?
23.12.2025 13:16 Ответить
Звичайно не залишаться, навіть питання не стоїть. Підійдуть до кордону, обернуть пердака у бік кацапії, бомбануть і підпалять запальничкою.
23.12.2025 13:17 Ответить
Така могутня країна як Естонія поставить рф на коліна!
23.12.2025 13:18 Ответить
Залишаться, ще й як залишаться.
Якщо Вова пообіцяв Трампу бити лише по паливних заводах кацапів, то так і буде!
Пацан сказав-пацан зробив!
23.12.2025 13:22 Ответить
23.12.2025 13:23 Ответить
Знаючи, що буде удар, наш найвелчичніший лише сказав про це. А де превентивні удари? Чому не можна працювати на випередження? Чи так не домовлялись? Треба обов'язково чекати поки будуть вбивати дітей?
23.12.2025 13:25 Ответить
как им самим не тошно постоянно нести одну и туже ахинею не имеющую ничего общего с реальностью ...
23.12.2025 13:34 Ответить
3000 фламинго вже летят?
23.12.2025 13:36 Ответить
Цахкна пригубить вранішньої кави і щось потужно заявить. На цьому відповідь закінчиться.
23.12.2025 13:40 Ответить
 
 