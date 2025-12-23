Удары РФ по энергетике Украины в праздничный сезон не останутся без ответа, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на атаки России на украинские регионы в праздничный сезон.

Об этом он написал в социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В праздничный сезон, который должен объединять людей в праздновании, размышлениях и доброжелательности, Россия продолжает эскалацию своих атак против Украины, нанося удары по энергетической инфраструктуре и намеренно подвергая опасности невинных гражданских лиц, которые просто пытаются провести время со своими семьями. Эти преступления не останутся без ответа", - отметил Цахкна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Электроснабжение восстановлено в Ривненской области: введены аварийные отключения

Что предшествовало?

Утром 23 декабря по всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу. Российские войска осуществляли комбинированную атаку с применением крылатых ракет и ударных беспилотников. В Киеве, Киевской области и Ивано-Франковской области сообщали о работе ПВО.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.

Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.

Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, 5 человек пострадали, погиб один ребенок, повреждены дома и предприятия.

В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.

В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.

Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.

Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе - ребенок, поврежден дом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ по энергосистеме привела к остановке "Запорожстали"