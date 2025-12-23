РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове: обесточена часть города
Сегодня, 23 декабря, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области, вследствие чего возник пожар и отключение электроэнергии.
Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Враг атаковал объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия возник пожар. Люди не пострадали.
Часть Чернигова обесточена
В частности, по данным "Черниговоблэнерго", вследствие атаки россиян обесточена часть Чернигова.
"ВНИМАНИЕ! ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ИЗ-ЗА ВРАЖЕСКИХ АТАК. Уважаемые потребители! Вследствие рашистского обстрела поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточена часть города Чернигов. Просим сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности!" - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
