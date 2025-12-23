РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури в Чернігові: знеструмлено частину міста

Сьогодні, 23 грудня, російські війська завдали удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Чернігівській області, внаслідок чого виникла пожежа і знеструмлення.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події виникла пожежа. Люди не постраждали.

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Частину Чернігова знеструмлено

Так, за даними "Чернігівобленерго", внаслідок атаки росіян знеструмлено частину Чернігова.

"УВАГА!: ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЧЕРЕЗ ВОРОЖІ АТАКИ. Шановні споживачі! Внаслідок рашистського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено частину міста Чернігів. Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки!" - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.