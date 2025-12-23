Жителів Славутича попередили про відключення світла по всьому місту завтра: із 8 до 24 години
У місті Славутич Чернігівської області завтра із 8 по 24 годину буде повністю відсутнє електропостачання.
Про це повідомили у "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Шановні споживачі міста Славутич! 24 грудня з 8:00 до 24:00 для виконання регламентних робіт у місті буде відключено електропостачання", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ у ніч на 23 грудня майже повністю було знеструмлено Рівненщину, Тернопільщину та Хмельниччину.
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Тобто 48 шахедів і 4 ракети знову винесли енергетику так що відключення будуть всюди?
Мої співчуття людям...
І до речі дуже дивно що шляхи передачі знищуються рано вранці, а графіки відключень для більшості України посилюються вже після обіду.