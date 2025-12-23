Жителів Славутича попередили про відключення світла по всьому місту завтра: із 8 до 24 години

У місті Славутич Чернігівської області завтра із 8 по 24 годину буде повністю відсутнє електропостачання.

Про це повідомили у "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Шановні споживачі міста Славутич! 24 грудня з 8:00 до 24:00 для виконання регламентних робіт у місті буде відключено електропостачання", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ у ніч на 23 грудня майже повністю було знеструмлено Рівненщину, Тернопільщину та Хмельниччину.

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