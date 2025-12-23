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Новини Відключення електроенергії
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Жителів Славутича попередили про відключення світла по всьому місту завтра: із 8 до 24 години

Цілий день без світла: попередили жителів Славутича

У місті Славутич Чернігівської області завтра із 8 по 24 годину буде повністю відсутнє електропостачання.

Про це повідомили у "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Шановні споживачі міста Славутич! 24 грудня з 8:00 до 24:00 для виконання регламентних робіт у місті буде відключено електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Цілий день без світла: попередили жителів Славутича

Також читайте: Скасувати відключення світла для населення неможливо, – Міненерго

Що передувало?

Читайте: Свириденко: Для потреб населення перенаправлять до 1 ГВт вивільненого енергетичного ресурсу

Автор: 

Київська область (4701) Славутич (51) відключення світла (1720) Чернігівська область (1413) Вишгородський район (89)
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Топ коментарі
+5
Знищено 34 із 38 ракет та 587 ворожих БпЛА. 3 "Кинджали" не досягли цілей, - Повітряні сили

Тобто 48 шахедів і 4 ракети знову винесли енергетику так що відключення будуть всюди?
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23.12.2025 14:48 Відповісти
+3
16 (!) годин.

Мої співчуття людям...
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23.12.2025 14:23 Відповісти
+2
А захист від шахедів кудись подівся, як і гроші виділені на нього?
І до речі дуже дивно що шляхи передачі знищуються рано вранці, а графіки відключень для більшості України посилюються вже після обіду.
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23.12.2025 14:59 Відповісти

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