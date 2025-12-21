Свириденко: Для потреб населення перенаправлять до 1 ГВт вивільненого енергетичного ресурсу

У результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури вдалося вивільнити енергетичний ресурс.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Вдалося вивільнити ресурс

"Сьогодні Уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу (до 1 ГВт), отриманого в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, для потреб населення", - розповіла очільниця Кабміну.

Свириденко зазначила, що це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей.

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Інші шляхи для покращення ситуації зі світлом

"Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації", - розповіла прем'єр-міністерка.

Що передувало

Раніше Свириденко повідомляла, що в Україні планують зменшити тривалість відключень електроенергії для побутових і промислових споживачів завдяки перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури.

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