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Новини Відключення електроенергії
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Свириденко: Для потреб населення перенаправлять до 1 ГВт вивільненого енергетичного ресурсу

свириденко

У результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури вдалося вивільнити енергетичний ресурс.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Вдалося вивільнити ресурс

"Сьогодні Уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу (до 1 ГВт), отриманого в результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, для потреб населення", - розповіла очільниця Кабміну.

Свириденко зазначила, що це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей.

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Інші шляхи для покращення ситуації зі світлом

"Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації", - розповіла прем'єр-міністерка.

Що передувало

  • Раніше Свириденко повідомляла, що в Україні планують зменшити тривалість відключень електроенергії для побутових і промислових споживачів завдяки перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури.

Читайте також: Скасувати відключення світла для населення неможливо, – Міненерго

Автор: 

Кабмін (14259) електроенергія (6914) Свириденко Юлія (969)
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Топ коментарі
+21
У нас уже є один гігаВАТНИК, а тепер ще й гігаВАТНИЦЯ знайшлась!
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21.12.2025 19:49 Відповісти
+4
Щось перенаправляють ,а Київ по 16 годин без світла ,хоча в Києві нічого такого великого не розбили .на відміну від Одеси.
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21.12.2025 19:53 Відповісти
+3
дебіли, є цілі енергоблоки ЧАЕС, приведіть їх в робочий стан (там все з нержавійки, марку не пам'ятаю), отримаєте ще 3ГВт потужності.
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21.12.2025 20:00 Відповісти

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