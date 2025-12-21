Свириденко: Для нужд населения перенаправят до 1 ГВт высвобожденного энергетического ресурса

В результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры удалось высвободить энергетический ресурс.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удалось высвободить ресурс

"Сегодня правительство поставило задачу всем без исключения причастным обеспечить до 24 декабря безусловное выполнение решения о перенаправлении освобожденного энергетического ресурса (до 1 ГВт), полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры, для нужд населения", - рассказала глава Кабмина.

Свириденко отметила, что это - один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений у людей.

Читайте также: В Украине сократят продолжительность графиков отключения электроэнергии, - Свириденко

Другие пути для улучшения ситуации со светом

"Работаем и по другим направлениям, в частности - увеличение импорта электрической энергии, восстановление поврежденной атаками врага генерации, а также наращивание индивидуальной генерации", - рассказала премьер-министр.

Что предшествовало

Ранее Свириденко сообщала, что в Украине планируют уменьшить продолжительность отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей благодаря пересмотру перечней объектов критической инфраструктуры.

Читайте также: Отменить отключение света для населения невозможно, - Минэнерго