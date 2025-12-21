РУС
Свириденко: Для нужд населения перенаправят до 1 ГВт высвобожденного энергетического ресурса

В результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры удалось высвободить энергетический ресурс.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Удалось высвободить ресурс

"Сегодня правительство поставило задачу всем без исключения причастным обеспечить до 24 декабря безусловное выполнение решения о перенаправлении освобожденного энергетического ресурса (до 1 ГВт), полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры, для нужд населения", - рассказала глава Кабмина.

Свириденко отметила, что это - один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений у людей.

Другие пути для улучшения ситуации со светом

"Работаем и по другим направлениям, в частности - увеличение импорта электрической энергии, восстановление поврежденной атаками врага генерации, а также наращивание индивидуальной генерации", - рассказала премьер-министр.

Что предшествовало

  • Ранее Свириденко сообщала, что в Украине планируют уменьшить продолжительность отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей благодаря пересмотру перечней объектов критической инфраструктуры.

+12
У нас уже є один гігаВАТНИК, а тепер ще й гігаВАТНИЦЯ знайшлась!
21.12.2025 19:49 Ответить
+2
Щось перенаправляють ,а Київ по 16 годин без світла ,хоча в Києві нічого такого великого не розбили .на відміну від Одеси.
21.12.2025 19:53 Ответить
+2
концерти 95 кварталу будуть прі свєчах
21.12.2025 20:13 Ответить
Точно не розбили?
показать весь комментарий
21.12.2025 19:56 Ответить
Щоб розбили ,так в Києві було б теж саме ,що і в Одесі.
показать весь комментарий
21.12.2025 20:51 Ответить
дебіли, є цілі енергоблоки ЧАЕС, приведіть їх в робочий стан (там все з нержавійки, марку не пам'ятаю), отримаєте ще 3ГВт потужності.
показать весь комментарий
21.12.2025 20:00 Ответить
Думаєш, до Нідерландів не дістане, відсидишся в разі чого?
показать весь комментарий
21.12.2025 20:07 Ответить
я в Україні, що має дістати?
показать весь комментарий
21.12.2025 20:09 Ответить
Тим більше, дістане ще один вибух
показать весь комментарий
21.12.2025 20:41 Ответить
якого біса вони мають вибухнути? не вимикайте системи охолодження, як це зробили совкові дауни в 1986 році, і все буде нормально. Такі самі реактори весь цей час працювали і працюють і русні та білорусні.
показать весь комментарий
21.12.2025 20:44 Ответить
Перш ніж задавати такі питаня, поцікавтесь історією реакторів цього типу. І питання відпадуть
показать весь комментарий
21.12.2025 20:47 Ответить
я вивчав фізику реакторів цієї лінійки, ліл.
показать весь комментарий
21.12.2025 20:52 Ответить
Тоді маєте знати і про проблеми, які були в цьому проекті з самого початку. І про те, як академік Александров звільнив своїх помічників, які говорили про ці проблеми
показать весь комментарий
21.12.2025 20:55 Ответить
знаю про проблеми, але все вирішується під час керування реактором
показать весь комментарий
21.12.2025 21:01 Ответить
Так я в 1986 році в Києві ,коли мені було 15 років вже пережив один вибух ,переживу і цей.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:02 Ответить
Щясти тобі, Термінаторе!
показать весь комментарий
21.12.2025 21:05 Ответить
Аста ла віста бебі .
показать весь комментарий
21.12.2025 21:11 Ответить
Отож і не запускають,бо ніхто не пам'ятає марку нержавейки.Так,що напружуйся,згадай,бо інакше піпець.
показать весь комментарий
21.12.2025 21:00 Ответить
1 Гігават, це ніщо, по суті. Ми майже не відчуємо. Може, на годину меньше будуть періоди відключення, в кращому випадку
показать весь комментарий
21.12.2025 20:00 Ответить
це і є обіцяний ще влітку 2024 року найпотужніший маневровий 1 ГігаВат електроенергії - його потужно маневрують від одних до інших!
показать весь комментарий
21.12.2025 20:05 Ответить
Стюардесцко! А тобі Подоляк з вілли Єрмака у Конча-Заспі пише тексти ? КОНЧА-З.... якесь символічне сполучення слів та букав у назві місця схованки ПАРОЧКИ в очікуванні вироку з маляви Умєрова зі США .
Він же сам не повернеться в Україну - чи не так?
показать весь комментарий
21.12.2025 20:08 Ответить
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/307-16&ved=2ahUKEwjEsambos-RAxUA5gIHHWHKJKEQFnoECAUQAg&usg=AOvVaw2vtU9FU62hOxFOkePC_jY-

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в ...

zakon.rada.gov.ua › laws › card



Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період : Закон України від 02.11.2006 № 307-V // База даних «Законодавство України ...
А його зелупні, з 2019 року, в Урядовому кварталі, саботували після Оменських зустрічей зеленського з патрушевим!!
Усі держсекретарі з КМУ та ЦОВВ, можуть це засвідчити, особливо, оті з МінпаливЕнерго!!! Вони добряче нагадили Українцям до ************ війни 2022 року, деркач з мертвечуком і кравцем, знають!!
показать весь комментарий
21.12.2025 20:08 Ответить
А з 24 починаються морози... Значить і споживання зросте. Та і скоріш за все, знову будуть атаки, рф саме чекає морозів.
показать весь комментарий
21.12.2025 20:11 Ответить
В рашці 250 гігават.. , в нас були побудовані якісь нові електростанції ДО війни? Взагалі єнергетика розвивалася?
показать весь комментарий
21.12.2025 20:17 Ответить
Розвивалась звичайно. Цілі райони Херсонської області, майже повністю, від вітряків живилися. Те саме і по сонячним електростанціям. Атомної енергії, було теж достатньо. ГІдро електростанції, теплоелектростанції
показать весь комментарий
21.12.2025 20:44 Ответить
будували максимально дорогі сонячні та вітряні електростанції, плюс трошки на біомасі. Жодну АЕС не збудували, дегенерати.
показать весь комментарий
21.12.2025 20:45 Ответить
Давай не зупиняйся😸😸😸. Ото ротяка, ото язицюра - саме на Різдво кацапи 99% здійснять обстріл. А Юля знову прогнозує, і саме цікаве, що її покращення як співпадіння перед масованим.
показать весь комментарий
21.12.2025 20:22 Ответить
Чому вона досі на посаді?
показать весь комментарий
21.12.2025 20:31 Ответить
Запропонуй свою кандидатуру
показать весь комментарий
21.12.2025 20:45 Ответить
Пропоную Захара Коломбета
показать весь комментарий
21.12.2025 20:56 Ответить
Артем, чого не себе? Справишся А я вже старий
показать весь комментарий
21.12.2025 21:00 Ответить
Пішли відмази, в америці старих пердунів за 80 обирають, а це передова країна світу
показать весь комментарий
21.12.2025 21:16 Ответить
В тому то і проблема, як можеш побачити по подіям, що відбуваються в колись передовій країні світу. В такому віці, треба відпочивати
показать весь комментарий
21.12.2025 21:24 Ответить
Відключено Одесу - звільнено ресурс?
показать весь комментарий
21.12.2025 21:11 Ответить
Після чергових заяв цієї ду-и в Києві тільки збільшуються години відключень Хотя обіцяла,що буде зменшуватись. Ну скільки можна брехати і обіцяти Невже в уряді всі такі дебіли?
показать весь комментарий
21.12.2025 21:23 Ответить
Я готова потерпіти відключення вдома,навіть,більше. Але школи потрібно приєднати до критичної інфраструктури . Вони всі з електричними плитами,в діти,як кроти вже((
показать весь комментарий
21.12.2025 21:30 Ответить
 
 