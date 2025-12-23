РУС
Жителей Славутича предупредили об отключении света по всему городу завтра: с 8 до 24 часов

Целый день без света: предупредили жителей Славутича

В городе Славутич Черниговской области завтра с 8 до 24 часов будет полностью отсутствовать электроснабжение.

Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Уважаемые потребители города Славутич! 24 декабря с 8:00 до 24:00 для выполнения регламентных работ в городе будет отключено электроснабжение", - говорится в сообщении.

Читайте также: Отменить отключение света для населения невозможно, – Минэнерго

Что предшествовало

Читайте: Свириденко: Для нужд населения перенаправят до 1 ГВт освобожденного энергетического ресурса

Киевская область (4498) Славутич (28) отключение света (567) Черниговская область (1454) Вышгородский район (52)
а чому регламентні роботи хоча б частково до 8 ?
23.12.2025 14:21 Ответить
16 (!) годин.

Мої співчуття людям...
23.12.2025 14:23 Ответить
❗️Всі Атомні станції знизили генерацію електроенергії через масовану атаку рф, - Міненерго.

Ситуація з енергетикою дуже важка.

В деяких областях електрики може не бути добу.

Наразі діють жорсткі аварійні/екстрені відключення.
23.12.2025 14:33 Ответить
💡 Майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також зафіксовані знеструмлення внаслідок обстрілів на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині, а також у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук з посиланням на Міненерго, за підсумками чергової масованої атаки росії проти України (https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0YLQ3393LMKS3ZybjtjibxgQRy8By5qND4qQM9sL12DERfmM2C6H4SxyQg8Pa7jCNl)
23.12.2025 14:35 Ответить
Знищено 34 із 38 ракет та 587 ворожих БпЛА. 3 "Кинджали" не досягли цілей, - Повітряні сили

Тобто 48 шахедів і 4 ракети знову винесли енергетику так що відключення будуть всюди?
23.12.2025 14:48 Ответить
русня зараз намагається перерізати шляхи передачі електроенергії з АЕС до кінцевих споживачів. Для цього вони виносять підстанції. Таким чином АЕС, виробляючи ті ж самі обсяги, змушені зменшувати генерацію. І так, кількох десятків шлюхедів з бойовою частиною 100 кг та 4 ракет для цього може вистачити.
23.12.2025 14:57 Ответить
А захист від шахедів кудись подівся, як і гроші виділені на нього?
І до речі дуже дивно що шляхи передачі знищуються рано вранці, а графіки відключень для більшості України посилюються вже після обіду.
23.12.2025 14:59 Ответить
Так була ж нещодавно новина, що банально не встигають вробляти дрони-перехоплювачі у потрібних кількостях. А ті, що є, не всі однаково ефективними:

https://censor.net/ua/news/3591858/zelenskyyi-rozpoviv-pro-defitsyt-droniv-perehoplyuvachiv

А щодо шляхів передачі... Енергетикам потрібно після атаки перерозподілити наявні обсяги по областям. Бо у когось світла забагато, а у когось його зовсім немає. Як вони це роблять не маю гадки.
