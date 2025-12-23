Жителей Славутича предупредили об отключении света по всему городу завтра: с 8 до 24 часов

В городе Славутич Черниговской области завтра с 8 до 24 часов будет полностью отсутствовать электроснабжение.

Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Уважаемые потребители города Славутич! 24 декабря с 8:00 до 24:00 для выполнения регламентных работ в городе будет отключено электроснабжение", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, в результате массированной атаки РФ в ночь на 23 декабря почти полностью было обесточено Ривненскую, Тернопольскую и Хмельницкую области.

