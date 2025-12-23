Жителей Славутича предупредили об отключении света по всему городу завтра: с 8 до 24 часов
В городе Славутич Черниговской области завтра с 8 до 24 часов будет полностью отсутствовать электроснабжение.
Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Уважаемые потребители города Славутич! 24 декабря с 8:00 до 24:00 для выполнения регламентных работ в городе будет отключено электроснабжение", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
- Напомним, в результате массированной атаки РФ в ночь на 23 декабря почти полностью было обесточено Ривненскую, Тернопольскую и Хмельницкую области.
Мої співчуття людям...
Ситуація з енергетикою дуже важка.
В деяких областях електрики може не бути добу.
Наразі діють жорсткі аварійні/екстрені відключення.
Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук з посиланням на Міненерго, за підсумками чергової масованої атаки росії проти України (https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0YLQ3393LMKS3ZybjtjibxgQRy8By5qND4qQM9sL12DERfmM2C6H4SxyQg8Pa7jCNl)
Тобто 48 шахедів і 4 ракети знову винесли енергетику так що відключення будуть всюди?
І до речі дуже дивно що шляхи передачі знищуються рано вранці, а графіки відключень для більшості України посилюються вже після обіду.
https://censor.net/ua/news/3591858/zelenskyyi-rozpoviv-pro-defitsyt-droniv-perehoplyuvachiv
А щодо шляхів передачі... Енергетикам потрібно після атаки перерозподілити наявні обсяги по областям. Бо у когось світла забагато, а у когось його зовсім немає. Як вони це роблять не маю гадки.