Ворог атакував критичну інфраструктуру Херсону: знеструмлено Дніпровський район

Російські окупанти знову атакували критичну інфраструктуру Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської МВА.

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Є знеструмлення

Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено Дніпровський район. Також можливі перебої з централізованим водопостачанням.

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"Фахівці вивчають обсяг пошкоджень та проводять аварійно-відновлювальні роботи з урахуванням безпекової ситуації", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що "Херсонобленерго" просить міжнародної допомоги: через удари РФ на відновлення потрібно понад 313 млн грн.

Також зазначалося, що роботу Херсонської ТЕЦ призупинено внаслідок російських ударів.

В МВА, коментуючи відновлення роботи Херсонської ТЕЦ, заявили, що наразі стати до виконання цих робіт неможливо.

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