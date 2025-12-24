Ворог атакував критичну інфраструктуру Херсону: знеструмлено Дніпровський район
Російські окупанти знову атакували критичну інфраструктуру Херсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської МВА.
Є знеструмлення
Як зазначається, внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено Дніпровський район. Також можливі перебої з централізованим водопостачанням.
"Фахівці вивчають обсяг пошкоджень та проводять аварійно-відновлювальні роботи з урахуванням безпекової ситуації", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що "Херсонобленерго" просить міжнародної допомоги: через удари РФ на відновлення потрібно понад 313 млн грн.
- Також зазначалося, що роботу Херсонської ТЕЦ призупинено внаслідок російських ударів.
- В МВА, коментуючи відновлення роботи Херсонської ТЕЦ, заявили, що наразі стати до виконання цих робіт неможливо.
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