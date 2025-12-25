Одна людина загинула і троє поранені внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини
Сьогодні, 25 грудня 2025 року, російська армія здійснила обстріли населених пунктів Херсонської області, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Чим били росіяни?
Як зазначається, військові РФ атакували область з артилерійської та мінометної зброї, а також із застосуванням дронів різного типу.
Загиблі та поранені
Так, станом на 17:30 відомо, що внаслідок ворожих обстрілів загинув один чоловік, ще троє цивільних дістали поранення.
Подробиці
Вранці окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Чорнобаївка Херсонського району. Постраждала 89-річна жінка, яку госпіталізували до медичного закладу.
Опівдні ворог завдав удару по центральній частині Херсона. Внаслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік, поранення дістав 50-річний місцевий житель.
Близько 16:50 від ворожого обстрілу обласного центру постраждав 27-річний чоловік.
Пошкодження
Унаслідок атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
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