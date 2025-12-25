Одна людина загинула і троє поранені внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Сьогодні, 25 грудня 2025 року, російська армія здійснила обстріли населених пунктів Херсонської області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Чим били росіяни?

Як зазначається, військові РФ атакували область з артилерійської та мінометної зброї, а також із застосуванням дронів різного типу.

Загиблі та поранені

Так, станом на 17:30 відомо, що внаслідок ворожих обстрілів загинув один чоловік, ще троє цивільних дістали поранення.

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Подробиці

Вранці окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Чорнобаївка Херсонського району. Постраждала 89-річна жінка, яку госпіталізували до медичного закладу.



Опівдні ворог завдав удару по центральній частині Херсона. Внаслідок обстрілу загинув 47-річний чоловік, поранення дістав 50-річний місцевий житель.



Близько 16:50 від ворожого обстрілу обласного центру постраждав 27-річний чоловік.

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Пошкодження

Унаслідок атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.